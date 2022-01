Ina Invest Holding AG / Mot-clé(s) : Fusions & Acquisitions/Immeubles

Ina Invest achève la reprise de CERES Group Holding SA



24.01.2022 / 07:00



Glattpark (Opfikon), 24 janvier 2022 - Vendredi dernier, le 21 janvier 2022, Ina Invest a achevé avec succès l'acquisition de CERES Group Holding SA avec l'attrayante zone de développement « Bredella » à Pratteln BL. En sa qualité d'actionnaire majoritaire, Ina Invest a ainsi racheté l'intégralité de CERES Group Holding SA avec ses partenaires d'investissement. La transaction avait été annoncée le 16 décembre 2021. La pièce phare du portefeuille immobilier de CERES Group Holding SA est le site Buss de la gare de Pratteln avec son projet de développement « Bredella ». D'ici les 20 prochaines années, les 82 600 m2 du site et la surface utile réalisable de 172 500 m2 doivent être transformés en quartier dynamique du centre avec 70 % de logements (plus de 1000 appartements) et 30 % de surfaces à usage commercial.



Comme annoncé, une partie du prix d'achat a été versée sous forme d'actions d'Ina Invest Holding SA. 886 656 actions nominatives ont été émises à cet effet. Une fois la transaction terminée, le capital-actions d'Ina Invest Holding SA s'élève à CHF 292 596.48 et est divisé en 9 753 216 actions nominatives d'une valeur nominale de CHF 0.03 chacune. Contact pour les investisseurs et les analystes

Marc Pointet, CEO

T +41 44 552 97 00

investors@ina-invest.com Contact pour les médias

Bantel & Partner SA, 8008 Zurich

Andreas Bantel, associé

T +41 79 231 56 62

andreas.bantel@bantel.ch

Agenda 2 mars 2022 : Conférence de presse et d'analystes sur le résultat annuel 2021 30 mars 2022 : Assemblée générale ordinaire Ina Invest SA est une entreprise immobilière suisse née de la scission de la moitié du portefeuille de développement d'Implenia. Ina Invest SA développera cette volée initiale de projets afin de constituer un portefeuille de biens rentables et, simultanément, continuera de faire des acquisitions en vue de maintenir un taux de développement supérieur à la moyenne. Avec un accent sur les biens d'habitation, les propriétés ont un profil d'usage varié et sont sis en des lieux de premier choix en Suisse. Ina Invest prévoit de continuer à investir dans son portefeuille et de croître. Du fait de sa collaboration ouverte avec Implenia, Ina Invest SA bénéficiera de l'expertise du leader suisse de la construction et des services de construction. Dans le développement et la gestion de son portefeuille, Ina Invest SA visera à respecter les standards de développement durable les plus élevés grâce à sa vue d'ensemble de la chaine entière de création de valeur et à l'intégration de standards de développement durable au cours de toutes les phases de son activité. L'entreprise est cotée à la SIX Swiss Exchange (INA, CH0524026959). Pour de plus amples informations, veuillez consulter : ina-invest.com.

Fin du communiqué aux médias