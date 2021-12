Ina Invest acquiert CERES Group Holding SA avec sa zone de développement attractive « Bredella » à Pratteln (BL)

Glattpark (Opfikon), le 16 décembre 2021 - Ina Invest acquiert, en tant que propriétaire majoritaire, avec ses partenaires d'investissement la société de l'entrepreneur et investisseur lucernois Hermann Alexander Beyeler CERES Group Holding SA avec sa zone de développement « Bredella » à Pratteln. Ce parc industriel et commercial sera transformé en un quartier urbain animé avec 70 % d'habitations dans les 20 prochaines années. Les contrats ont été signés le 15 décembre 2021 (Signing) et prévoient l'exécution de la transaction (Closing) en janvier 2022. Les parties ont convenu de ne pas divulguer le prix de vente. Par cette acquisition, Ina Invest accélère considérablement sa croissance et renforce sa position sur le marché.





« Bredella » : un site industriel riche d'une histoire centenaire devient un quartier animé de la ville



L'actif phare du portefeuille immobilier de CERES Group Holding SA est le site Buss à la gare de Pratteln et son projet de développement « Bredella ». Dans les 20 prochaines années, les 82 600 m2 du site et la surface utile réalisable de 172 500 m2 doivent être transformés en un quartier dynamique du centre avec 70 % de logements (plus de 1000 appartements) et 30 % de surfaces à usage commercial. Sa valeur de marché passera d'environ CHF 300 millions aujourd'hui à plus d'un milliard de francs après le développement (inclus les projets de propriétés par étages).



L'ensemble des immeubles acquis sont aujourd'hui utilisés à des fins commerciales et génèrent, avec une surface locative de 60 000 m2, un revenu locatif brut annuel de plus de CHF 8.6 millions. Ils permettent ainsi une solide rémunération du capital dès la phase de développement. Les projets de transformation sont déjà bien avancés : il existe un plan directeur pour l'ensemble du site, le plan de quartier est en cours pour la partie Ouest.



Avec cette vente, Hermann Beyeler règle la succession de son entreprise et devient actionnaire d'Ina Invest



Hermann Beyeler avait racheté en 2001 à Georg Fischer SA l'ancien site d'Albert Buss & Cie et en avait fait un parc industriel et commercial prospère, qui abrite aujourd'hui 100 entreprises générant environ 1100 emplois. Pour l'entrepreneur et investisseur lucernois, cette vente est le point d'orgue de plusieurs décennies de travail : « Je suis très fier de remettre ce projet de développement important pour la région bâloise entre de nouvelles mains et de régler ainsi la succession de mon entreprise. »

Avec le portefeuille immobilier acquis, des hypothèques d'environ 110 millions de CHF sont transférées aux acheteurs. Ina Invest paie une partie du prix d'achat sous forme d'actions du capital-actions autorisé (sous exclusion des droits de souscription) au prix de 22,00 CHF par action, ce qui correspond à une prime de 17,9% par rapport au cours de clôture au 15 décembre 2021. Au total, Ina Invest transfère des actions à hauteur de 10% du capital-actions actuel à Hermann Beyeler, qui prend ainsi une participation à long terme dans l'entreprise : « Je me réjouis de rester lié au projet « Bredella » et de contribuer à faire de Pratteln une commune résidentielle. »



Croissance accélérée et nouveau projet phare pour Ina Invest



Pour Ina Invest, cette acquisition représente une étape importante. Par rapport au business plan communiqué lors de sa mise en Bourse, qui prévoit des acquisitions de l'ordre de CHF 50 millions chaque année, l'entreprise peut accélérer nettement sa croissance et renforcer durablement sa position dans le Nord-ouest de la Suisse. Avec cette transaction, la valeur de marché de son portefeuille immobilier atteint désormais près de CHF 700 millions. Ina Invest détient ainsi l'un des plus grands portefeuilles de développement de Suisse.

L'investissement à Pratteln s'intègre parfaitement dans la stratégie d'Ina Invest, axée sur l'immobilier hybride. En plus du projet Lokstadt à Winterthour, dont la réalisation est déjà bien avancée, Ina Invest dispose désormais d'un autre projet phare de développement durable de sites dans le Nord-ouest de la Suisse : « En transformant ce site industriel et commercial en un quartier à usage mixte, nous répondons d'une part aux exigences de la Suisse à 10 millions d'habitants et, d'autre part, à la demande croissante de surfaces commerciales à Pratteln », affirme avec conviction Marc Pointet, CEO d'Ina Invest. « L'excellente desserte de Pratteln et la densification croissante vers l'intérieur, qui renforce les agglomérations urbaines, sont des atouts de ce site. Nous voulons exploiter son énorme potentiel et donner à ce site chargé d'histoire un futur « inavatif » en tant qu'espace de vie, de travail et d'habitat animé et varié. »

Les 17 collaborateurs de Buss Immobilien und Services SA seront repris par Ina Invest et resteront responsables de la gestion et de l'entretien du parc industriel Buss. Dans le cadre du développement du site, les locataires actuels continueront à pouvoir bénéficier de surfaces adaptées sur le site. HRS Real Estate SA, qui était jusqu'à présent responsable du développement du projet « Bredella » et qui a participé de manière déterminante au succès de la transaction, réalisera environ 50 % du coût de construction prévu en tant qu'entreprise totale. Ina Invest confiera la poursuite du développement de projet à son partenaire Implenia, qui réalisera également 50 % du volume de construction. Marc Pointet, CEO d'Ina Invest, se réjouit de cette collaboration : « Avec HRS et Implenia, ce sont des compétences uniques en matière de développement et d'exécution qui sont réunies dans un projet d'envergure pour Ina Invest et pour la région de Pratteln. »

Daniel Baumann devient CFO d'Ina Invest au 1er janvier 2022.



Dans ce contexte de croissance rapide et afin de renforcer les compétences clés, le Conseil d'administration d'Ina Invest a décidé le 15 décembre 2021 de nommer Daniel Baumann au poste de Chief Financial Officer (CFO) de l'entreprise. Économiste d'entreprise HES et expert-comptable diplômé, il a travaillé auprès d'Implenia depuis 2013, en dernier lieu comme Business Partner Finance de la division Real Estate. Depuis le spin-off et l'introduction en bourse en juin 2020, il a également accompagné Ina Invest dans toutes les questions d'économie d'entreprise et contribué de manière importante au développement de l'entreprise. Daniel Baumann prendra ses nouvelles fonctions de CFO d'Ina Invest au 1er janvier 2022.