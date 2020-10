EQS Group-Ad-hoc: Ina Invest Holding AG / Mot-clé(s) : Immeubles

Ina Invest acquiert deux immeubles existants entièrement loués, offrant un fort potentiel de développement et idéalement situés à Genève et Lancy



01.10.2020

Ina Invest génère, pour la première fois, des revenus locatifs s'élevant à plus de CHF 2 millions par an, grâce à l'élargissement de son portefeuille. Les biens immobiliers acquis s'inscrivent parfaitement dans la stratégie de la société et mettent en lumière le succès de sa coopération avec Implenia. L'objectif d'acquisition pour 2020 a déjà été dépassé.

Zurich, le 1 octobre 2020 - Ina Invest a signé aujourd'hui les contrats relatifs à l'acquisition de deux biens immobiliers existants, idéalement situés à Genève et Lancy. L'immeuble situé rue du Valais 7-11 à Genève offre un grand potentiel de développement conforme au business plan d'Ina Invest. Actuellement affecté exclusivement à des espaces de bureaux, le bâtiment sera transformé afin de permettre un usage mixte intégrant des logements et fera l'objet d'une surélévation. À quelques pas de la gare de Genève-Cornavin, il accueillera de petits appartements urbains répondant aux dernières exigences techniques et dotés de places de stationnement pour vélos électriques. L'absence de places de parking pour voitures souligne la stratégie d'Ina Invest consistant à investir notamment dans des biens immobiliers hybrides en centre-ville et à les positionner de manière durable. L'immeuble situé chemin des Olliquettes 10 à Lancy, actuellement occupé par un seul locataire, doit faire l'objet d'une légère transformation permettant dans quelques années une utilisation par plusieurs locataires. Ces deux immeubles génèrent des revenus locatifs de plus de CHF 2 millions par an, dont Ina Invest peut bénéficier dès à présent, jusqu'à l'aboutissement du développement.

Au vu de leur très bonne localisation et de leur excellente connexion au réseau de tramway de la deuxième ville de Suisse, ces biens immobiliers s'inscrivent parfaitement dans la stratégie d'Ina Invest et complètent de manière idéale son portefeuille composé à 50 % de logements et 50 % de surfaces commerciales. « Nous avons ainsi réussi notre première acquisition, grâce à laquelle nous dépassons notre objectif d'investissement pour 2020 dès le premier semestre suivant l'introduction de la société en bourse et enrichissons notre portefeuille de deux biens immobiliers existants à fort potentiel. Ceux-ci sont représentatifs de notre interprétation de l'innovation, l'Inavation : « Notre intention est de développer et d'exploiter des espaces d'habitation et de travail modernes, urbains et durables », précise Marc Pointet, CEO de la société. « Cette acquisition réussie souligne l'efficacité de notre collaboration avec Implenia. Grâce aux excellentes compétences en matière de développement et à l'expertise de ses spécialistes sur place, Implenia a pu apporter la preuve du fort potentiel de transformation de ces biens immobiliers. » Le business plan prévoit pour 2021 d'autres acquisitions d'un montant de CHF 50 millions. L'objectif d'Ina Invest est de développer et d'exploiter le portefeuille immobilier le plus durable de Suisse.

