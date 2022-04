Ina Invest acquiert un immeuble à Genève

Genève (awp) - Ina Invest renforce son portefeuille à Genève. La société immobilière zurichoise, émanation du numéro un suisse de la construction Implenia, a acquis dans la Ville du bout du lac un immeuble pour un montant de 60,5 millions de francs suisses. La propriété, située dans un emplacement central, s'étend sur trois parcelles d'une surface totale de 6356 mètres carrés.

Finalisée vendredi, la transaction s'inscrit dans la stratégie d'Ina Invest, qui se concentre sur les propriétés pouvant être utilisées de manière flexible, précise la société immobilière. L'immeuble est à 95% affecté à un usage commercial, la part restante étant dévolue à des logements. Il génère des revenus locatifs bruts de plus de 2 millions de francs suisses par an.

Sis dans une zone mixte pouvant être totalement consacrée au logement, l'immeuble offre un potentiel de développement via la construction d'étages supplémentaires et l'utilisation d'espace dans la cour intérieure. Ina Invest entend en augmenter la surface utile de plus de 1500 m2 ces prochaines années.

vj/al