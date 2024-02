Zurich (awp) - La société immobilière Ina Invest a vu ses résultats affaiblis en 2023, mais est tout de même parvenue à améliorer ses revenus locatifs. Le conseil d'administration pourra proposer à ses actionnaires un dividende au titre de 2024.

De janvier à décembre, les revenus locatifs ont progressé de 34% à 15,2 millions de francs suisses, indique un communiqué paru lundi.

Le résultat des revalorisations des biens immobiliers s'est contracté de 13% pour s'afficher en négatif à 16,3 millions. Par contre, les charges ont été allégées de 5,3% à 6,9 millions.

Il en résulte une perte d'exploitation (Ebit) de 8,8 millions, après un Ebit positif de 16,1 millions en 2022, et une perte nette de 11,2 millions contre un profit net de 19,1 millions un an plus tôt.

Pour 2024, la direction confirme ses objectifs à moyen terme, à savoir un portefeuille d'environ 2 milliards de francs suisses et un rendement des capitaux propres (ROE) supérieur à 6%.

L'entreprise a aussi annoncé vouloir fusionner la holding avec la filiale Ina Invest AG.

