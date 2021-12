Ina Invest entend poursuivre ses investissements

Zurich (awp) - Le groupe immobilier Ina Invest veut poursuivre ses investissements après l'acquisition d'un gros portefeuille en développement à Pratteln, dans le canton de Bâle-Campagne. Interview par Finanz und Wirtschaft (en ligne), le patron Marc Pointet l'a affirmé.

Le rythme de croissance devrait cependant s'atténuer un peu. Au 1er semestre de la nouvelle année, il s'agira d'abord de digérer la récente acquisition, a souligné M. Pointet.

Le patron du récent spin-off en 2020 du géant de la construction Implenia a précisé qu'avec tout ce qui a été acheté, on pourrait peut-être compléter le portefeuille ici ou là, afin de renforcer encore les fonds propres et de poursuivre notre histoire. On y repensera au 1er semestre de la nouvelle année.

Une augmentation de capital pourrait aussi entrer en ligne de compte, mais tant que l'action est négociée sous sa valeur interne, on ne le fera pas "un message très important pour nos actionnaires", a précisé le patron.

A Pratteln, l'emplacement Bredella compte une centaine d'entreprises avec environ 1100 collaborateurs et rapporte environ 8,6 millions de francs suisses de loyers par an. Dans les 20 prochaines années, ce nouveau quartier de la ville comprendra 70% d'habitations et fera augmenter la valeur du portefeuille à environ 1 milliard de francs suisses.

uh/ys/rp/md