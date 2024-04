Ina Invest finalise sa fusion - sa capitalisation boursière atteint près de 300 millions de CHF

Glattpark (Opfikon), le 8 Avril 2024 - L'Assemblée générale ordinaire d'Ina Invest Holding SA, qui s'est tenue le 3 avril 2024, a approuvé à 99,64% la fusion avec Ina Invest SA, entrainant par là une simplification de la structure de la société. Les 6'808'238 actions nominatives nouvellement créées dans le cadre de l'augmentation de capital ont été inscrites au registre du commerce et cotées à la SIX Swiss Exchange le 5 avril 2024. Le capital-actions comprend désormais 16'561'454 actions nominatives d'une valeur nominale de CHF 0.03 chaqu'une. La fusion entraîne une augmentation de la capitalisation boursière d'environ 40% à 282 millions de CHF (cours de clôture du 5 avril 2024)

Le nom de la société a été changé de Ina Invest Holding SA en Ina Invest SA.

Ina Invest dispose d'un actionnariat stable et tourné vers l'immobilier. Les principaux actionnaires sont Implenia SA avec 41,1% et BURU Holding SA avec 15,7%. Les autres actionnaires importants disposant d'un taux de participation supérieur à 3% sont le fonds immobilier MV Immoxtra Schweiz, Swiss Life Holding SA et RoPas (CH) Institutional Fund.

Contact pour les investisseurs et les analystes

Marc Pointet, CEO

T +41 44 552 97 17

investors@ina-invest.com



Contact pour les médias

Corporate Communications

T +41 44 552 97 27

communications@ina-invest.com

Société immobilière suisse indépendante, Ina Invest développe des espaces de vie, de travail et d'habitat durables axés sur l'immobilier hybride à même de garantir rentabilité et flexibilité d'utilisation sur le long terme. Spin-off d'Implenia, Ina Invest détient aujourd'hui l'un des portefeuilles de développement les plus importants et les plus prometteurs de Suisse. Les biens immobiliers occupent des emplacements exceptionnels, avec une mixité différenciée des usages. Ina Invest prévoit de poursuivre ses investissements et sa croissance, en maintenant une dynamique de développement supérieure à la moyenne et en conservant au moins 50 % de logements. Par une intégration holistique de la durabilité dans toutes les phases de la chaîne de création de valeur, Ina Invest répond aux standards de durabilité les plus stricts. L'analyse GRESB Real Estate Development Benchmark la classe comme l'une des entreprises les plus durables de son groupe de pairs en Europe de l'Ouest. Ina Invest est cotée à la SIX Swiss Exchange depuis juin 2020 (INA, CH0524026959). Plus d'informations sur ina-invest.com.