Ina Invest poursuit sur sa lancée au premier semestre

Zurich (awp) - La société immobilière Ina Invest a poursuivi le développement de ses affaires sur une note positive au premier semestre. Elle étudie d'autres possibilités d'acquisitions.

L'entreprise cotée sur SIX depuis le mois de juin 2020, et qui faisait auparavant partie d'Implenia, a terminé le premier semestre avec un bénéfice de 2,86 millions de francs suisses, alors que douze mois plus tôt elle avait inscrit une perte de 2 millions, selon le rapport semestriel paru vendredi. Son résultat d'exploitation (Ebit) s'est établi à 3,09 millions de francs suisses, contre une perte opérationnelle de 1,9 million il y a un an.

La valeur du portefeuille a bondi de 19 millions à 385 millions de francs suisses dans la période sous revue.

Mis à part les revenus locatifs des immeubles genevois qu'elle détient, les ventes de l'immeuble Tender à Winterthour ont également contribué de manière significative aux résultats positifs de la société, avec 80% des appartements déjà été vendus.

La direction n'a pas fait de projections chiffrées pour l'ensemble de l'exercice en cours mais a expliqué qu'elle planche sur d'autres opportunités d'acquisitions au cours du second semestre.

md/ck