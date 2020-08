Ina Invest profite de premières réévaluations après son IPO 0 19/08/2020 | 08:06 Envoyer par e-mail :

Zurich (awp) - Ina Invest a profité de réévaluations pour un montant de 541'000 francs suisses concernant son portefeuille immobilier en voie de développement. Après avoir été séparée d'Implenia et introduite en Bourse en juin, Ina Invest a publié mercredi ses premiers résultats semestriels. La société s'estime bien positionnée pour poursuivre sa croissance durable. Les dépenses opérationnelles se sont inscrites à 2,43 millions tandis que le résultat net consolidé atteint -1,99 millions. La société compte exclusivement des projets en développement. La valeur comptable des propriétés de rendement en voie de réalisation se portait à fin juin à 168,2 millions de francs suisses. Le portefeuille de projets se concentre actuellement sur les projets Tender (résidentiel) et Elefant (bureaux et services) dans le quartier de Lokstadt à Winterthour. La tour Tender est un nouvel édifice comportant 82 appartements en propriété par étages, dont 39 font partie du portefeuille d'Ina Invest, ainsi qu'une unité commerciale. Dans le cadre de la pré-commercialisation, qui a débuté mi-juillet, plus de 40% des appartements ont déjà été réservés. La commercialisation doit être officiellement lancée le 1er septembre. Concernant le complexe de bâtiments Elefant, la première pierre doit être posée en octobre prochain. La surface a été entièrement louée à l'assureur maladie Swica. ol/fr

