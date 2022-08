Ina Invest, rapport semestriel 2022: Objectifs financiers nettement dépassés, croissance significative du portefeuille

Annonce événementielle au sens de l'art. 53 RC

Zurich, le 17 août 2022 - La société immobilière suisse Ina Invest cotée à la bourse SIX Swiss Exchange affiche une évolution financière extrêmement positive au premier semestre 2022. Avec un EBIT de CHF 12 millions, elle enregistre un résultat semestriel nettement supérieur à la période de référence de l'exercice précédent (S1 2021: 3,1 mio), qui dépasse les objectifs qu'elle s'est fixée. La forte progression du bénéfice net à CHF 17,0 millions (S1 2021: 2,9 mio), en dépit du renchérissement des travaux, s'explique principalement par les revenus locatifs et les variations de valeur positives générées par les résultats opérationnels ainsi que par un effet relevant à caractère unique influençant positivement le résultat financier.

Transactions stratégiques finalisées avec succès

Le portefeuille enregistre une croissance significative à CHF 820 millions grâce à la finalisation des acquisitions du site Bredella à Pratteln en janvier et de l'immeuble de la rue du Grand-Pré à Genève en mars. Cela représente un doublement par rapport à l'exercice précédent (S1 2021: CHF 385 mio).Les deux projets visent des immeubles à usages multiples sur des sites qui vont connaître une transformation profonde au cours des 20 prochaines années. Ces deux acquisitions permettent par ailleurs à Ina Invest de bénéficier de revenus locatifs pendant toute la durée du développement. La société détient ainsi l'un des portefeuilles de développement les plus importants et les plus prometteurs de Suisse.

Développement des projets phares conforme aux prévisions

Ina Invest détient avec «Rocket», dans le quartier du Lokstadt à Winterthour, l'immeuble d'habitation en bois en cours de planification le plus haut du monde. Cette construction innovante a été développée par Implenia, l'EPF de Zurich et le bureau d'ingénieurs en génie civil WaltGalmarini. Le projet gagnant a été élaboré par Schmidt Hammer Lassen Architects de Copenhague et Cometti Truffer Hodel Architekten de Lucerne.

Le développement du site «Unterfeld» à Baar suit son cours: le jury a procédé avec succès à l'évaluation de la deuxième étape. L'achèvement des nouvelles constructions «Elefant», entièrement louées, et des appartements en copropriété «Tender», qui ont été vendus, dans le quartier du Lokstadt à Winterthour ainsi que de «BaseLink» à Allschwil se déroule exactement comme prévu. Par ailleurs, la demande de permis de construire pour le projet «Schaffhauserstrasse» a été déposée, en vue de construire des appartements urbains flexibles pour les ménages de petite taille dans un emplacement de premier choix entre Oerlikon et le campus Irchel de l'université de Zurich.

Durabilité comme facteur de réussite

La durabilité est un moteur de croissance et d'innovation pour Ina Invest. L'entreprise se fixe des objectifs ambitieux en matière de durabilité, qu'elle publie aujourd'hui en même temps que les résultats semestriels, avec des indicateurs communiqués de façon transparente, dans un rapport détaillé sur la durabilité. Ina Invest vise par ailleurs à atteindre à nouveau un score et classement de premier ordre dans l'analyse de référence GRESB.

Perspectives: poursuite de la croissance et organisation agile

Le conseil d'administration et la direction sont confiants dans l'avenir. La demande pour les immeubles hybrides qui jouissent d'un bon emplacement en Suisse reste forte. Ina Invest est flexible et agile et peut réagir rapidement aux opportunités et défis du marché. L'entreprise maintient son businessplan au second semestre 2022 et se concentre sur l'intégration optimale des projets nouvellement acquis à son portefeuille tout en continuant de développer son portefeuille de projets attractifs.

