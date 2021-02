Ina Invest termine sa première année sur un bénéfice

Données financières CHF USD EUR CA 2020 1,00 M 1,10 M 0,91 M Résultat net 2020 1,10 M 1,21 M 1,00 M Dette nette 2020 - - - PER 2020 148x Rendement 2020 - Capitalisation 170 M 188 M 155 M Capi. / CA 2020 170x Capi. / CA 2021 56,7x Nbr Employés - Flottant 50,4% Graphique INA INVEST HOLDING AG Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique INA INVEST HOLDING AG Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Haussière Haussière Neutre Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 1 Objectif de cours Moyen 22,40 CHF Dernier Cours de Cloture 19,20 CHF Ecart / Objectif Haut 16,7% Ecart / Objectif Moyen 16,7% Ecart / Objectif Bas 16,7% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) INA INVEST HOLDING AG -1.54% 188 SUN HUNG KAI PROPERTIES LIMITED 25.00% 46 715 LONGFOR GROUP HOLDINGS LIMITED 0.00% 35 487 CHINA RESOURCES LAND LIMITED 14.53% 33 706 POLY DEVELOPMENTS AND HOLDINGS GROUP CO., LTD. 1.58% 29 800 CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LIMITED 19.22% 28 372