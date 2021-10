EQS Group-News: Ina Invest Holding AG / Mot-clé(s) : Développement durable

Performance GRESB : Ina Invest, la nouvelle 'Green Star', se classe première dans son groupe de pairs



04.10.2021 / 16:45



* Ina Invest avec un excellent score dans l'analyse comparative du GRESB 2020



* Premier rang dans le groupe de pairs et classement en tant que "Green Star" Glattpark (Opfikon), le 4 octobre 2021 - Vendredi dernier, le 1er octobre, les résultats du GRESB Real Estate Development Benchmark Analysis pour 2020 ont été publiés. Avec un score de 92 sur un total possible de 100 points, Ina Invest se hisse au premier rang de son groupe de pairs en Europe occidentale et reçoit donc le statut de "Green Star". Cette excellente note est une étape importante dans la mise en ?uvre de la vision visant à détenir et à développer le portefeuille immobilier le plus durable de Suisse. Marc Pointet, CEO d'Ina Invest : "Nous sommes très fiers de ce résultat, qui montre que notre engagement intensif en faveur de l'immobilier durable n'est pas une vaine promesse. Nous voulons être un pionnier dans le secteur - le classement du GRESB confirme que nous sommes sur la bonne voie. Pour nous, c'est une incitation à nous améliorer encore davantage." Le GRESB est le principal système d'évaluation de la performance de durabilité de sociétés immobilières et de fonds immobiliers. Sur la base du GRESB, la performance en matière de durabilité d'Ina Invest en tant que société ainsi que de son portefeuille immobilier est mesurée sur une base annuelle. Le rapport GRESB détaillé d'Ina Invest pour 2020 peut être consulté ici. GRESB Real Estate Assessment : Ina Invest obtient un score de 92 sur un total possible de 100 points et se classe donc au premier rang de son groupe de pairs. Contact pour investisseurs et analystes

Marc Pointet, CEO

T +41 44 552 97 17

investors@ina-invest.com





Contact pour les médias:

Corporate Communications

T +41 44 552 97 27

communications@ina-invest.com Ina Invest SA est une entreprise immobilière suisse née de la scission de la moitié du portefeuille de développement d'Implenia. Ina Invest SA développera cette volée initiale de projets afin de constituer un portefeuille de biens rentables et, simultanément, continuera de faire des acquisitions en vue de maintenir un taux de développement supérieur à la moyenne. Avec un accent sur les biens d'habitation, les propriétés ont un profil d'usage varié et sont sis en des lieux de premier choix en Suisse. Ina Invest prévoit de continuer à investir dans son portefeuille et de croître. Du fait de sa collaboration ouverte avec Implenia, Ina Invest SA bénéficiera de l'expertise du leader suisse de la construction et des services de construction. Dans le développement et la gestion de son portefeuille, Ina Invest SA visera à respecter les standards de développement durable les plus élevés grâce à sa vue d'ensemble de la chaine entière de création de valeur et à l'intégration de standards de développement durable au cours de toutes les phases de son activité. L'entreprise est cotée à la SIX Swiss Exchange (INA, CH0524026959). Pour de plus amples informations, veuillez consulter : ina-invest.com.

