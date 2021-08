Rapport semestriel 2021 d'Ina Invest: premier semestre réussi avec une évolution positive de la valeur du portefeuille et un avancement régulier des projets

Ina Invest réalise un résultat d'exploitation (EBIT) de CHF 3,1 millions et un bénéfice de CHF 2,9 millions

La valeur du portefeuille immobilier progresse de CHF 19 millions pour atteindre CHF 385 millions

80% des logements de l'immeuble Tender à Winterthour sont vendus

Les objectifs d'acquisitions 2021 sont déjà dépassés au premier semestre

Avancement régulier des projets en cours de développement et réalisation

Plan de croissance ambitieux

Zurich, le 13 août 2021 - La société immobilière suisse Ina Invest enregistre un résultat semestriel 2021 positif, supérieur aux attentes, avec un EBIT de CHF 3,1 millions et un bénéfice net de CHF 2,9 millions. Ina Invest poursuit ainsi sur la lancée de l'exercice précédent. Elle présente à nouveau un résultat issu de la réévaluation d'immeubles de placement de CHF 3,8 millions. Au total, le portefeuille immobilier a enregistré une hausse de CHF 19 millions pour désormais atteindre CHF 385 millions.

Objectifs d'acquisitions dépassés, ventes réalisées avec succès et avancement régulier des projets

Au premier semestre, Ina Invest a acheté un nouveau bien immobilier d'une valeur de marché actuelle de plus de CHF 60 millions, présentant un revenu locatif annuel de CHF 2 millions et un fort potentiel de développement. Ina Invest a ainsi déjà dépassé ses objectifs d'acquisitions 2021. Le transfert de propriété aura lieu au cours du second semestre, raison pour laquelle l'acquisition n'a pas encore d'incidence sur le résultat semestriel.

Les biens immobiliers en cours de réalisation, Tender et Elefant à Winterthour, ainsi que Basellink a Allschwil, sont dans les délais. La commercialisation de l'immeuble Tender Lokstadt, qui a été lancée en 2020 avec les premières ventes, s'est poursuivie avec beaucoup de succès, avec de nouvelles ventes et réservations. 31 des 39 logements sont vendus ou réservés au premier semestre, ce qui correspond à 80% de la valeur de marché du projet. L'achèvement est prévu pour le second semestre 2023.

Les projets en cours de développement avancent également comme prévu. En particulier, le développement du site de l'Unterfeld à Baar, à la construction duquel Ina Invest participe avec un bâtiment industriel innovateur et un immeuble résidentiel durable (étape 2), voit la première étape du concours d'urbanisme terminée. Le jury a décerné les prix du projet Tivoli à Neuchâtel à Localarchitecture de Lausanne (lot 2) et à Lopez & Périnet-Marquet Architects de Genève (lot 4). Sur l'ancien site industriel, c'est un quartier urbain et animé, dédié aux jeunes et moins jeunes, qui prend vie avec des appartements, des lieux de travail et des espaces de gastronomie et de culture. Que ce soit dans le développement immobilier ou la réalisation, Ina Invest reste bien positionnée pour agir vite et avec agilité. Les partenariats étroits dont elle bénéficie, en particulier avec Implenia, sont un autre facteur de réussite.

Plan de croissance ambitieux

En parallèle du développement du portefeuille existant, Ina Invest poursuit un plan de croissance ambitieux. Bien que l'objectif d'acquisitions pour 2021 soit déjà atteint, l'entreprise examine la possibilité d'acquérir au second semestre des biens intéressants, générant de la valeur. Au centre de toutes les préoccupations, il y a toujours l'humain: avec des biens immobiliers hybrides et durables, Ina Invest crée des espaces de travail, d'habitation et de vie de qualité et inspirants. L'entreprise compte participer activement à la création d'espaces respectueux de l'environnement et intergénérationnels et favoriser la mixité sociale.

Vous trouverez le rapport semestriel 2021 sur: https://report.ina-invest.com/en/2021-hy

Participation en ligne à la conférence de presse et d'analystes financiers du 13 août 2021 à 9h00: https://www.webcast-eqs.com/inainvest20210813