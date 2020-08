EQS Group-Ad-hoc: Ina Invest Holding AG / Mot-clé(s) : Résultat semestriel/Résultat semestriel

Rapport semestriel d'Ina Invest : le succès de l'introduction en bourse pose les fondements du portefeuille immobilier le plus durable de Suisse



19.08.2020 / 07:00 CET/CEST

Communiqué de presse



Introduction en bourse réussie le 12 juin 2020, avec une capitalisation boursière de CHF 215 millions. Portefeuille immobilier durable bénéficiant d'un fort potentiel de valorisation et se développant, comme prévu, de manière positive. Pré-commercialisation réussie de la tour Tender. Pose de la première pierre du complexe Elefant prévue prochainement.

Zurich, le 19 août 2020 - Le 12 juin 2020, l'introduction en bourse réussie d'Ina Invest Holding SA a donné le coup d'envoi de la saison 2020 des IPO à la SIX Swiss Exchange. À cette occasion, la nouvelle société immobilière, dont la stratégie est axée sur la durabilité, a suscité un grand intérêt auprès des actionnaires existants d'Implenia ainsi que de nouveaux investisseurs.

Le Rapport semestriel présenté aujourd'hui révèle un résultat équilibré avant coûts de transaction non récurrents liés à l'introduction en bourse, grâce notamment à de premières réévaluations d'un montant de CHF 541 000.

Premières étapes de développement du portefeuille immobilier

Le portefeuille de développement se concentre actuellement sur les projets Tender et Elefant dans le quartier de Lokstadt à Winterthur. La tour Tender est un nouvel édifice comportant 82 appartements en propriété par étages, dont 39 font partie du portefeuille d'Ina Invest, ainsi qu'une unité commerciale. Dans le cadre de la pré-commercialisation, qui a débuté mi-juillet, plus de 40 % des appartements en propriété par étages ont déjà été réservés. Le complexe de bâtiments Elefant comprendra des espaces destinés à des bureaux et des services. Il associe une architecture industrielle historique à des univers de travail généreux dans leur conception, modernes et multifonctionnels. Avant même la pose de la première pierre, prévue pour octobre 2020, le complexe Elefant a été entièrement loué à SWICA.

Ces deux projets, qui évoluent de manière favorable, constituent donc les premières étapes de la réussite d'Ina Invest et témoignent de son bon positionnement en matière de stratégie et de portefeuille immobilier.

Un portefeuille attrayant et bien diversifié

Ina Invest possède un portefeuille immobilier porteur d'avenir, dont la part de développement s'élève actuellement à 100 %. Bien diversifié au plan régional, le portefeuille privilégie des situations centrales attrayantes en Suisse, et présente une combinaison intéressante d'usages avec une part résidentielle de 50 %. Il en résulte un potentiel de valorisation considérable. Grâce à son portefeuille diversifié, à son excellence opérationnelle et à une base de coûts fixes légère, Ina Invest présente un profil de risque attrayant, ce qui ressort également de ses résultats semestriels.

Perspectives

Dans l'avenir immédiat, Ina Invest se concentrera sur la poursuite de la commercialisation de la tour Tender, qui sera lancée officiellement auprès du public le 1er septembre 2020. Ina Invest évalue par ailleurs d'autres possibilités d'investissement conformes à sa stratégie.

Ina Invest place systématiquement la dimension humaine au c?ur de ses préoccupations, ainsi que les exigences des générations actuelles et futures. Dans cette perspective, Ina Invest suit les principes écologiques les plus élevés en matière de développement, de réalisation et d'exploitation du portefeuille immobilier le plus durable de Suisse.

