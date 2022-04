Rocket et Tigerli dans la Lokstadt, Winterthour: le mandat d'étude pour la tour d'habitation en bois actuellement la plus haute au monde a été mené à bien

Ina Invest Holding AG / Mot-clé(s) : Immeubles

Glattpark (Opfikon), 21 avril 2022 - Le développement du site Lokstadt, à Winterthour, a atteint une autre étape importante: le 27 février 2022, le mandat d'étude pour le complexe de bâtiments Rocket et Tigerli a été achevé. De ses 100 m de haut, l'immeuble Rocket est actuellement le plus haut bâtiment d'habitation en bois au monde en cours de planification. Avec le complexe de bâtiments Rocket et Tigerli, Implenia conçoit et réalise le dernier secteur 4b de la Lokstadt pour le compte d'Ina Invest. Faisaient partie du jury le maître d'ouvrage, la ville de Winterthour ainsi que des architectes et experts suisses de renom. Le projet de Schmidt Hammer Lassen Architects, Copenhague, et Cometti Truffer Hodel Architects, Lucerne, s'est imposé face aux propositions de huit équipes prestigieuses. Le concept convainc par ses qualités variées et clôt le développement du site avec un remarquable objet architectonique. L'approche urbanistique se base sur l'édification de plusieurs bâtiments indépendants le long du flanc extérieur du secteur. La place publique la plus renommée de la Lokstadt, la Dialogplatz, accueille l'immeuble Rocket, d'une hauteur totale de 100 mètres. Cette construction en bois novatrice, conçue spécialement par Implenia en collaboration avec l'ETH Zurich et WaltGalmarini pour les immeubles, arborera des façades en terre cuite. La grande cour intérieure sera parsemée de généreux îlots de verdure. Des appartements variés seront réalisés dans l'immeuble Rocket, tandis que des appartements pour étudiants et des logements d'utilité publique sont prévus dans le Tigerli, qui accueillera également une partie de l'hôtel Radisson RED. Le bâtiment de l'hôtel est orienté vers les halles classées de la Lokstadt et sera relié avec l'autre partie de l'hôtel qui s'y trouve par une passerelle industrielle. Le mandat d'étude non anonyme a été réalisé par le biais d'un processus numérique d'une étape avec préqualification et concertations intermédiaires. Les participants ont eu à traiter une mission extrêmement exigeante, qui accorde une grande importance à la durabilité et l'innovation, en plus des aspects urbains et architectoniques. Le complexe de bâtiments Rocket et Tigerli doit être planifié et réalisé d'ici 2026. Ainsi s'achève la mise en ?uvre du plan d'aménagement public du site Sulzer Werk 1, approuvé par le peuple de Winterthour en 2015. Du mercredi 4 mai à 16h00 au vendredi 13 mai à 20h00, les contributions des équipes participantes seront exposées au public au Lokhaus de la Zürcherstrasse 43 à Winterthour. Les heures d'ouverture de l'exposition ainsi que le rapport du jury peuvent être consultés sur lokstadt.ch/rocket. Contact pour les investisseurs et les analystes

