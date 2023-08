Inabata & Co., Ltd. est une société basée au Japon qui vend des produits informatiques et électroniques, des produits chimiques et d'autres produits. Elle opère dans cinq secteurs d'activité. Le secteur de l'information et de l'électronique fournit des semi-conducteurs et des cristaux liquides, des équipements de machines, des encres pour photocopieurs et imprimantes, ainsi que des matériaux pour l'industrie électronique. Le segment Chimie propose des matières premières pour les composants automobiles, des résines et des gommes, des peintures et des encres, des produits chimiques pour la fabrication du papier. Le segment des industries vivantes vend des produits intermédiaires pour les produits chimiques médicaux et agricoles, des produits chimiques fins, des matières premières pour les pesticides et les produits de toilette, des aliments fonctionnels, des produits marins, des produits agricoles et des amidons. Le segment Résines synthétiques fournit des résines à usage général et des plastiques techniques. Le segment Environnement du logement vend du bois, du bois collé, des matériaux de construction en bois, des équipements pour le logement et des matériaux liés au logement.

Secteur Produits chimiques de base