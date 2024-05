Incap Limited est une société basée en Inde qui se consacre à la fabrication et à la vente de condensateurs électrolytiques en aluminium. La société propose des condensateurs radiaux, des condensateurs de démarrage de moteur, des condensateurs à bornes LUG et des condensateurs à bornes à vis professionnels. Ses condensateurs de type Snap-In et de type Lug couvrent une gamme de capacité de 10 000 micro farads et une gamme de tension d'environ 500 tensions de travail (WV). Elle fournit des condensateurs Snap-in de type spécial 1050 C jusqu'à 450 WV aux fabricants d'équipements d'origine (OEM) et aux revendeurs. Sa gamme de produits comprend des condensateurs radiaux de basse, moyenne et haute tension, à faible fuite, à faible résistance série équivalente (ESR), bipolaires et non polaires, et autres. Ses condensateurs radiaux sont utilisés pour les ballasts électroniques et d'autres applications d'éclairage. Ses condensateurs de démarrage de moteur 230 volts à simple et double canalisation sont utilisés pour les besoins locaux des groupes de pompage monophasés, des climatiseurs et des broyeurs humides.

Secteur Equipements et pièces électroniques