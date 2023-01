Inchcape conclut l'acquisition de Derco pour 1,3 milliard de GBP

(Alliance News) - Inchcape PLC a annoncé mardi la finalisation de son acquisition du plus grand distributeur automobile indépendant d'Amérique latine, Derco, pour 1,3 milliard de livres sterling.

Le distributeur automobile basé à Londres a déclaré que l'acquisition de Derco étendrait le "leadership mondial d'Inchcape dans la distribution automobile".

Derco est le plus grand distributeur automobile multimarques en volume, avec des opérations au Chili, au Pérou, en Bolivie et en Colombie.

Le directeur général d'Inchcape, Duncan Tait, a déclaré : "La réalisation de l'acquisition transformationnelle de Derco est une étape importante dans notre ambitieux parcours de croissance. La combinaison réunit deux opérateurs de premier ordre sur des marchés très attractifs et à croissance rapide en Amérique latine, et élargit considérablement notre portefeuille de marques de fabricants d'équipements originaux."

"L'entreprise élargie offrira des opportunités passionnantes pour nos collègues, nos partenaires OEM, nos concessionnaires et nos consommateurs", a-t-il ajouté.

La société a déclaré que Juan Pablo Del Rio, ayant été nommé par les propriétaires familiaux de Derco, rejoindrait le conseil d'administration d'Inchcape en tant que directeur non exécutif.

"Inchcape et Derco sont des entreprises très complémentaires, bénéficiant d'une forte adéquation stratégique et culturelle. Les forces combinées des deux entreprises, y compris le leadership incontesté d'Inchcape dans le domaine du numérique et des données, offriront des opportunités passionnantes aux collègues de l'entreprise élargie", a déclaré M. Del Rio.

Inchcape a déclaré qu'elle s'attendait à ce que ses performances pour l'exercice 2022 soient conformes à ses perspectives publiées le 27 octobre, avec un bénéfice avant impôt ajusté dans la fourchette supérieure de 350 à 370 millions de GBP.

L'action Inchcape était en hausse de 1,2% à 830,00 pence par action mardi matin à Londres.

Par Harvey Dorset, journaliste d'Alliance News

