Incitec Pivot Limited a annoncé la nomination de Mme Fiona Hick en tant qu'administratrice indépendante non exécutive au sein du conseil d'administration d'IPL, avec effet au 1er septembre 2024. Fiona Hick se présentera à l'élection lors de l'assemblée générale annuelle d'IPL en 2024, prévue le 19 décembre 2024. Fiona Hick Fiona Hick a occupé des postes de direction et de leadership dans les secteurs de l'énergie et de l'exploitation minière au cours d'une carrière de 29 ans chez Fortescue Metals Group Limited, Woodside Energy Group Limited et Rio Tinto Limited.

Plus récemment, Fiona était directrice générale de Fortescue Metals Group. Avant cela, Fiona a occupé plusieurs postes de direction et de gestion opérationnelle au sein de Woodside Energy, où elle a passé plus de 20 ans. Elle a été promue vice-présidente exécutive des opérations de fin 2019 à 2022, après avoir occupé le poste de vice-présidente des opérations.

2022, après avoir été vice-présidente de la stratégie, de la planification et de l'analyse en 2019 et vice-présidente de la santé, de la sécurité, de l'environnement et de la qualité de 2016 à 2018. Elle a occupé des fonctions liées à la stratégie, à la gouvernance et à l'ingénierie de 2001 à 2016.

2016. Avant de rejoindre Woodside Energy, Fiona a passé cinq ans à des postes opérationnels et d'entreprise chez Rio Tinto. Fiona est administratrice non exécutive d'Evolution Mining Limited, nommée en juillet 2024.

Fiona a été présidente et présidente du conseil consultatif de la Chambre des minéraux et de l'énergie d'Australie occidentale. Elle a été directrice non exécutive de CO2CRC Limited et membre du comité des ressources stratégiques de l'université d'Australie-Occidentale. Fiona est titulaire d'une licence en ingénierie métallurgique et des matériaux (avec mention) de l'université d'Australie occidentale et d'une licence en sciences appliquées dans le domaine de l'énergie et des études sur le carbone de l'université de Murdoch.

Elle est diplômée de l'Australian Institute of Company Directors, membre de l'Institute of Engineers Australia et membre de Chief Executive Women. Elle a remporté plusieurs prix industriels, notamment le prix Outstanding Woman in Resources de la Chambre des minéraux et de l'énergie d'Australie occidentale en 2019, et le prix Global Process Safety Award de l'Institute of Chemical Engineers décerné à l'équipe de Woodside Energy sous la direction de Fiona en 2018.