* JV AVEC SCCL ET INVESTMENT CO POUR FOURNIR DU TAN ET DE L'ACIDE NITRIQUE AUX UTILISATEURS MINIERS ET INDUSTRIELS DE LA REGION SAOUDIENNE
* DYNO NOBEL, SAUDI CHEMICAL CO AND SAUDI INVESTMENT CO ANNOUNCE ENTRY INTO NON-BINDING MOU
* MOU POUR LE DÉVELOPPEMENT D'UNE USINE DE NITRATE D'AMMONIUM EN ARABIE SAOUDITE
* SOUTIENDRA LES PROJETS D'INGÉNIERIE DE BASE ET DE SERVICES POUR LE DÉVELOPPEMENT D'UNE USINE DE NITRATE D'AMMONIUM DE 300 000 MTPA EN ARABIE SAOUDITE
* L'élément clé du protocole d'accord est la création future d'une entreprise commune avec SCCL et INVESTMENT CO pour la construction et l'exploitation de l'usine Autres informations sur la société :