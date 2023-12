Incitec Pivot Limited est une société australienne qui fournit des technologies aux secteurs des ressources et de l'agriculture. Les secteurs de la société comprennent l'Asie-Pacifique, les Amériques et les éliminations du groupe (Group Elim)/le siège social. Les segments Asie-Pacifique comprennent Fertilisers Asia Pacific (Fertilisers APAC) qui fabrique et vend des engrais dans l'est de l'Australie et sur le marché de l'exportation ; Dyno Nobel Asia Pacific (DNAP) fabrique et vend des explosifs industriels à l'industrie minière ; Asia Pacific Eliminations (APAC Elim) comprend l'élimination des ventes et des bénéfices en stock provenant des ventes de Fertilisers APAC à DNAP. Le segment Amériques comprend Dyno Nobel Americas (DNA) qui fabrique et vend des explosifs industriels à l'industrie minière, aux carrières et à la construction dans les Amériques et des systèmes d'amorçage à des entreprises en Australie, en Turquie et en Afrique du Sud. Group Elim comprend l'élimination des ventes et des bénéfices en stock résultant des ventes intersectorielles.

Secteur Chimie diversifiée