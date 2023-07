COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Bruxelles, le 3 juillet 2023, 17:40 CET

Euronext Brussels, code ISIN : BE0974374069 / INCLU.BR

Information non réglementée

Marc Brisack passe le flambeau à Lionel Van Rillaer

Inclusio informe que le CEO Marc Brisack transmettra la direction journalière à Lionel Van Rillaer, qui deviendra CEO, à partir du 1er août 2023.

Lionel Van Rillaer a rejoint Inclusio en 2016. Après avoir démarré comme Chief Development Officer, il est devenu Chief Operating Officer lors de l'introduction en bourse fin 2020. Il a mis sur pied les équipes de project management et de property management, qui gèrent actuellement 6 projets de construction et un portefeuille immobilier en exploitation de plus de 285 millions d'euros.

Diplômé ingénieur civil des constructions, il a débuté sa carrière à l'international dans le secteur du génie civil chez Besix (Inde), Dredging International (Nigeria), TPF-SEGES (Vietnam) et Jan De Nul (Ile Maurice, USA, Panama). Il a ensuite rejoint le groupe CFE où il était Chief Operating Officer du département des PPP (Partenariats Public-Privé).

Marc Brisack : « Après 7 ans chez Inclusio, Lionel connaît très bien les valeurs de la société, l'équipe, les différentes activités et les parties prenantes. Il dispose de toutes les compétences nécessaires pour continuer à définir et à réaliser la stratégie d'Inclusio dans un marché immobilier en pleine évolution. La gestion journalière et l'avenir d'Inclusio sont entre de bonnes mains avec Lionel. »

Lionel Van Rillaer : « Je remercie Marc d'avoir développé la société pendant ces trois dernières années pour en faire ce qu'elle est aujourd'hui. Je remercie également le conseil d'administration pour la confiance qu'il m'accorde. Avec Jean-Luc Colson (CFO) et toute l'équipe, nous poursuivrons le développement du portefeuille immobilier et donnerons ainsi l'opportunité à encore plus de personnes fragilisées de disposer d'un logement qualitatif à loyer abordable, tout en offrant à nos actionnaires un rendement financier et sociétal attractif. »

Lionel VAN RILLAER, Marc BRISACK, Jean-Luc COLSON

Inclusio SA

Société Immobilière Réglementée Publique (SIRP)

Page 1 de 2

Avenue Herrmann-Debroux 40, 1160 Bruxelles, Belgique

www.inclusio.be - BE 0840.020.295 - Tél + 32 2 675 78 82