Inclusio : 27-04-2022 - Acquisition d'un centre d'accueil pour demandeurs d'asile

Acquisition d'un centre d'accueil pour demandeurs d'asile

Bruxelles, le 27 avril 2022. Inclusio, société immobilière réglementée (SIR) active dans l'immobilier à caractère social, a le plaisir d'annoncer l'acquisition du centre d'accueil de Nonceveux pour demandeurs d'asile situé sur la commune d'Aywaille.

Le centre de Nonceveux dont la construction remonte à 1981 est entièrement loué à la Croix-Rouge de Belgique depuis 1997. Un nouvel avenant signé en novembre 2021 a reconduit l'occupation du bâtiment jusqu'au 30 septembre 2030.

L'immeuble est situé au bord de l'Amblève et développe une surface brute de 7.296 m². Il offre une capacité d'accueil de 220 lits et fonctionne en parfaite symbiose avec la population et les autorités locales puisque, à titre d'exemple, les enfants des demandeurs d'asile fréquentent l'école communale.

Inclusio s'est engagé à la réalisation d'un programme de rénovation lourde comprenant le remplacement et l'isolation de la toiture en ardoises d'une aile du bâtiment ainsi que le renouvellement complet des vitrages et des menuiseries.

Marc Brisack, CEO Inclusio : « Inclusio louait déjà à la Croix-Rouge un centre pour demandeurs d'asile à Jette. L'opportunité d'acquérir ce nouveau bâtiment et d'en assurer une rénovation profonde répond parfaitement à la stratégie d'Inclusio d'investir dans des immeubles à vocation sociale en Belgique. A côté des logements à loyer abordable et des immeubles destinés à des personnes en situation de handicap, notre pôle « Infrastructures sociales » représente désormais plus de 25 millions d'euros. »

Marie Polard, Conseillère Communication, Département Accueil des Demandeurs d'Asile, Croix-Rouge de Belgique : " Le centre d'accueil Croix-Rouge de Nonceveux accueille et accompagne depuis avril 1997 des hommes, des femmes et des enfants dans le cadre de leur demande de protection internationale à la Belgique. Ils séjournent à Nonceveux le temps que leur demande soit évaluée par les autorités en vue d'obtenir le statut de réfugié. Après les dégâts dus aux inondations de juillet 2021, le bâtiment, lourdement endommagé, avait fermé ses portes. En janvier 2022, après de nombreux travaux, nous avons pu accueillir à nouveau près de 200 résident.es. Aujourd'hui nous sommes heureux de poursuivre la collaboration avec Inclusio. Grâce à celle-ci nous envisageons sereinement l'évolution et l'entretien des infrastructures. Ce partenariat contribuera , nous en sommes convaincus, à accueillir toujours plus dignement les personnes. » https://www.facebook.com/centreCr.Nonceveux

