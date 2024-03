Deux résumés de dernière minute ont été acceptés pour une présentation orale, portant notamment sur des études randomisées évaluant la crème à base de ruxolitinib (Opzelura®) dans le traitement de l’hidradénite suppurée, et le povorcitinib (INCB54707) dans le traitement du prurigo nodulaire Un évènement destiné aux analystes et aux investisseurs aura lieu pour discuter des présentations de données clés, le lundi 11 mars 2024 à 9 h, heure du Pacifique/midi, heure de l’Est

Incyte (Nasdaq : INCY) a annoncé aujourd’hui que plusieurs résumés rassemblant des données dérivées de son portefeuille dermatologique seront présentés lors de la prochaine assemblée annuelle de l’American Academy of Dermatology (AAD), qui se tiendra du 8 au 12 mars 2024 à San Diego.

« Nous sommes heureux de participer à l’assemblée annuelle de l’AAD de cette année et de partager les données, y compris deux présentations de dernière minute, dérivées de notre portefeuille dermatologique en pleine croissance », a déclaré Jim Lee, M.D., Ph.D., vice-président du groupe Inflammation et Auto-immunité chez Incyte. « Notre présence à l’assemblée de cette année est un signe de l’engagement d’Incyte à trouver des solutions pour les patients dont les besoins critiques ne sont toujours pas satisfaits. Nous sommes heureux de partager les données cliniques évaluant la crème à base de ruxolitinib et le povorcitinib dans les affections dermatologiques à médiation immunitaire, notamment la dermatite atopique, le vitiligo, l’hidradénite suppurée et le prurigo nodulaire. »

Principaux résumés :

Présentations orales de dernière minute

Prurigo nodulaire

Efficacité et innocuité du povorcitinib chez les patients atteints de prurigo nodulaire : Résultats d’une étude de phase 2 randomisée, en double aveugle et contrôlée par placebo (Session : S050 - Recherche de dernière minute : Session 2. Dimanche 10 mars 2024, 16 h, heure de l’Est)

Hidradénite suppurée

Efficacité et innocuité de la crème à base de ruxolitinib chez les patients atteints d’hidradénite suppurée (stade I et II de Hurley) : Résultats d’une étude de phase 2 randomisée, en double aveugle, contrôlée par véhicule (Session : S050 - Recherche de dernière minute : Session 2. Dimanche 10 mars 2024, 16 h 10, heure de l’Est)

Présentation électronique par affiches accompagnée d’une courte présentation orale

Dermatite atopique

Efficacité de la crème à base de ruxolitinib pour le traitement de la dermatite atopique chez les enfants âgés de 2 à <12 ans en fonction des antécédents de médication : Analyse de sous-groupe à partir de l’étude randomisée de phase 3 TRuE-AD3 (Résumé n° 54214. Vendredi 8 mars 2024, de 16 h 10 à 16 h 15, heure de l’Est. Étage supérieur, Sails Pavilion, Centre des présentations par affiches 2)

Présentations électroniques par affiches

Dermatite atopique

Effets de la crème à base de ruxolitinib sur les résultats rapportés par les patients (Patient-Reported Outcomes, PRO) chez les enfants âgés de 2 à <12 ans atteints de dermatite atopique (DA) : Résultats d’une étude de phase 3 randomisée, en double aveugle, contrôlée par véhicule (TruE-AD3) (Résumé n° 49439)

Traitements de la dermatite atopique (DA) avant et après l’introduction de la crème à base de ruxolitinib : Analyse d’une base de données américaine de demandes de remboursement (Résumé n° 53102)

Expérience clinique en situation réelle avec la crème à base de ruxolitinib en monothérapie pour traiter la dermatite atopique (Résumé n° 53107)

Essai d’utilisation maximale de la crème à base de ruxolitinib chez les enfants âgés de ≥2 à <12 ans atteints de dermatite atopique (DA) : Résultats rapportés par les patients (PRO) à la semaine 8 (Résumé n° 54025)

Efficacité de la crème à base de ruxolitinib pour le traitement de la dermatite atopique chez les enfants âgés de 2 à <12 ans en fonction des caractéristiques cliniques de base : Analyse de sous-groupe d’une étude randomisée de phase 3 (TRuE-AD3) (Résumé n° 54147)

Essais d’utilisation maximale de la crème à base de ruxolitinib chez les adultes, les adolescents et les enfants âgés de 2 à <12 ans atteints de dermatite atopique : Cohérence de l’innocuité, de la pharmacocinétique et de l’efficacité (Résumé n° 54168)

Vitiligo

Les biomarqueurs protéiques sériques pourraient révéler des indices d’activité immunitaire précoce lors de l’arrêt de la crème à base de ruxolitinib dans l’étude de prolongation à long terme TRuE-V Résumé n° 50342)

Efficacité du povorcitinib dans le traitement du vitiligo en fonction des caractéristiques démographiques et cliniques de base des patients : Analyse de sous-groupe à la semaine 52 d’un essai clinique de phase 2b randomisé et contrôlé par placebo (Résumé n° 53962)

Corrélation entre l’indice de sévérité du vitiligo (Vitiligo Area Scoring Index) et le score d’étendue du vitiligo (Vitiligo Extent Score) – Plus : Réponses obtenues dans le cadre d’une étude de phase 2b randomisée, en double aveugle, contrôlée par placebo de détermination de la gamme posologique (Résumé n° 53971)

Tous les résumés seront disponibles sur le portail de visualisation en ligne ainsi que sur place aux postes de visionnage. Ils seront également publiés en ligne via le supplément du Journal of the American Academy of Dermatology (JAAD) de l’automne 2024

Pour plus d’informations sur l’assemblée annuelle 2024 de l’AAD, rendez-vous sur https://www.aad.org/member/meetings-education/am24.

Conférence téléphonique et webémission

Incyte organisera un événement en présentiel destiné aux analystes et aux investisseurs le lundi 11 mars 2024, de 9 h à 10 h 30, heure du Pacifique (de midi à 13 h 30, heure de l’Est), pour discuter des présentations de données clés à l’AAD. L’événement sera diffusé sur le web et accessible via l’onglet Événements et Présentations de la section Investisseurs du site Incyte.com. Il pourra être réécouté pendant 30 jours.

Les détails de la conférence téléphonique seront fournis sur notre site web.

À propos de la crème Opzelura® (ruxolitinib) 1,5 %

Opzelura, une nouvelle formulation de crème développée par Incyte de l’inhibiteur sélectif de JAK1/JAK2, le ruxolitinib, a été approuvée par la Food & Drug Administration américaine pour le traitement topique du vitiligo non segmentaire chez les patients âgés de 12 ans et plus, et est le premier et seul traitement approuvé aux États-Unis pour la repigmentation. Opzelura est également approuvée aux États-Unis pour le traitement topique de courte durée et le traitement chronique non continu de la dermatite atopique (DA) légère à modérée chez les patients non immunodéprimés âgés de 12 ans et plus dont la maladie n’est pas suffisamment contrôlée par des traitements topiques sur ordonnance ou lorsque ces traitements ne sont pas recommandés. L’utilisation d’Opzelura en association avec des agents biologiques thérapeutiques, d’autres inhibiteurs de JAK ou des immunosuppresseurs puissants, tels que l’azathioprine ou la ciclosporine, n’est pas recommandée.

En Europe, la crème Opzelura (ruxolitinib) 15 mg/g est approuvée pour le traitement du vitiligo non segmentaire avec atteinte faciale chez les adultes et les adolescents de 12 ans et plus.

Incyte détient les droits mondiaux de développement et de commercialisation de la crème à base de ruxolitinib, commercialisée aux États-Unis sous le nom d’Opzelura.

Opzelura et le logo Opzelura sont des marques déposées d’Incyte.

À propos du povorcitinib (INCB54707)

Le povorcitinib (INCB54707) est un inhibiteur de JAK1 à petites molécules administré par voie orale faisant actuellement l’objet d’essais cliniques de phase 2 pour le vitiligo, l’hidrosadénite suppurée (HS) et le prurigo nodulaire. Des études de phase 3 sur la HS sont également en cours.

À propos d’Incyte Dermatology

L’approche majoritairement scientifique d’Incyte et son expertise en immunologie constituent les fondements de la société. Aujourd’hui, nous nous appuyons sur cet héritage pour découvrir et développer des traitements dermatologiques innovants afin d’apporter des solutions aux patients qui en ont besoin.

En dermatologie, nos efforts de R&D se concentrent avant tout sur l’exploitation de nos connaissances de la voie JAK-STAT. Nous explorons le potentiel de l’inhibition de JAK pour un certain nombre d’affections dermatologiques à médiation immunitaire pour lesquelles d’importants besoins médicaux restent non satisfaits, y compris la dermatite atopique, le vitiligo, l’hidrosadénite suppurée, le lichen plan, le lichen scléreux et le prurigo nodulaire.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la section Dermatologie du site Incyte.com.

À propos d'Incyte

Société biopharmaceutique internationale dont la mission est de continuer à résoudre les problèmes (Solve On.), Incyte suit la science afin de trouver des solutions pour les patients dont les besoins médicaux ne sont pas satisfaits. Par le biais de la découverte, du développement et de la commercialisation de produits thérapeutiques exclusifs, Incyte a constitué un portefeuille de médicaments de premier ordre pour les patients, ainsi qu’une solide gamme de produits dans les domaines de l’oncologie, de l’inflammation et de l’auto-immunité. Ayant son siège social à Wilmington, dans le Delaware, Incyte est présente en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Pour plus d’informations sur Incyte, visitez Incyte.com ou suivez-nous sur les réseaux sociaux : LinkedIn, X, Instagram, Facebook, YouTube.

Énoncés prospectifs

À l’exception des informations historiques contenues dans le présent document, les informations figurant dans ce communiqué de presse, y compris les énoncés concernant la présentation de données issues du pipeline de développement clinique d’Incyte, la question de savoir si ou quand les composés ou combinaisons en développement seront approuvés ou commercialement disponibles pour une utilisation chez l’homme n’importe où dans le monde en dehors des indications déjà approuvées dans certaines régions spécifiques, et l’objectif d’Incyte d’améliorer la vie des patients, contiennent des prédictions, des estimations et d’autres énoncés prospectifs.

Ces énoncés prospectifs sont fondés sur les attentes actuelles d’Incyte et sont assujettis à des risques et à des incertitudes qui pourraient entraîner une différence considérable dans les résultats réels, y compris des développements imprévus et différents facteurs de risque tels que les facteurs suivants : des retards imprévus ; la possibilité que la poursuite de la recherche et du développement et les résultats des essais cliniques puissent être infructueux ou insuffisants pour répondre aux normes réglementaires applicables ou justifier la continuation du développement ; la capacité à inscrire un nombre suffisant de sujets dans les essais cliniques ; les décisions prises par la FDA américaine, l’AME et d’autres autorités réglementaires ; l’efficacité ou la sécurité des produits d’Incyte et de ses partenaires ; l’acceptation des produits d’Incyte et de ses partenaires par le marché ; la concurrence sur le marché ; les exigences en matière de ventes, de marketing, de fabrication et de distribution ; et d’autres risques détaillés de temps à autre dans les rapports d’Incyte déposés auprès de la Securities and Exchange Commission, y compris son rapport annuel et son rapport trimestriel sur formulaire 10-Q pour le trimestre clos le 31 décembre 2023. Incyte décline toute intention ou obligation de mettre à jour ces énoncés prospectifs.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20240304317160/fr/