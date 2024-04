EP262, un antagoniste oral de récepteur X2 couplé aux protéines G (MRGPRX2) à liaison Mas avec le potentiel de traiter un large éventail de troubles inflammatoires, a démontré une preuve de mécanisme dans l'urticaire chronique inductible. EP262 fait actuellement l'objet d'une étude de phase 2 pour l'urticaire chronique spontanée EP547 est un antagoniste MRGPRX4 oral avec le potentiel de traiter le prurit cholestatique et d'autres maladies avec un prurit sévère L’acquisition soutient la stratégie de portefeuille d’Incyte et complète ses activités de R&D en expansion dans les domaines de l’inflammation et de l’auto-immunité (IAI) La téléconférence pour les analystes et les investisseurs d'Incyte est prévue pour le 23 avril 2024 à 8h00 ET

Incyte (Nasdaq:INCY) et Escient Pharmaceuticals, une société de découverte et de développement de médicaments au stade clinique qui développe de nouvelles thérapies à petites molécules pour les troubles immunitaires et neuro-immunologiques systémiques, ont conclu un accord définitif en vertu duquel Incyte a accepté d'acquérir Escient, y compris EP262, un antagoniste à petites cellules pionnier, puissant, hautement sélectif et à prise quotidienne unique de récepteur X2 couplé aux protéines G et à liaison Mas (MRGPRX2) et EP547, un antagoniste oral MRGPRX4 premier de sa catégorie.

« En tant qu’entreprise dédiée à l’innovation et à la découverte de médicaments transformateurs, nous sommes ravis d’ajouter EP262 et EP547 à notre portefeuille. Cette acquisition renforce notre stratégie de développement de médicaments différenciés et novateurs à fort potentiel », déclare Hervé Hoppenot, CEO, Incyte. « EP262 et EP547 sont des ajouts complémentaires à notre portefeuille, offrant l’occasion de tirer parti de notre expertise, de répondre aux besoins des patients atteints de maladies inflammatoires et de nouvelles opportunités de lancement potentiel à partir de 2029. »

En bloquant MRGPRX2 et la dégranulation des mastocytes, EP262 a le potentiel de traiter efficacement plusieurs maladies médiées par les mastocytes, y compris la dermatite atopique (DA), l'urticaire chronique inductible (CIndU) et l'urticaire spontanée chronique (CSU). Des études précliniques présentées lors de la réunion annuelle de l’American Academy of Dermatology en mars 2023 ont montré qu'EP262 améliorait les lésions cutanées de type DA et les marqueurs d’inflammation de type 2. De plus, dans une étude de phase 1 avec 64 volontaires en bonne santé, EP262 était sûr et bien toléré à toutes les doses testées, sans événement indésirable grave ou sévère, sans événement indésirable entraînant l'arrêt du traitement et sans modification cliniquement significative des paramètres de laboratoire d'innocuité, des signes vitaux ou des paramètres ECG. Les événements indésirables apparus sous traitement pour EP262 étaient légers, avec une incidence inférieure à celle du placebo (33,3 % contre 62,5 %) et n'ont pas augmenté avec la dose.

« Ces médicaments candidats sont le résultat de la recherche hautement innovante menée par les employés et les collaborateurs scientifiques d’Escient », déclare Joshua A. Grass, président et CEO, Escient. « Grâce à ses équipes de développement et commerciales expérimentées dans les domaines de l’inflammation et de l’auto-immunité et à son portefeuille de produits commerciaux et en phase de développement, Incyte est en bonne voie pour traduire cette nouvelle science en médicaments précieux pour les patients. »

Selon les clauses de l’accord, Incyte acquerra Escient et ses actifs pour 750 millions de dollars, plus les liquidités nettes restantes d’Escient à la clôture de la transaction, sous réserve des ajustements habituels. L'acquisition est soumise à autorisation en vertu de la loi Hart-Scott-Rodino, entre autres conditions habituelles, et entrera en vigueur rapidement après la satisfaction ou la renonciation à ces conditions qui est actuellement prévue pour le troisième trimestre de 2024.

Centerview Partners LLC et Goldman Sachs & Co. LLC ont conseillé Escient dans le cadre de la transaction et Fenwick & West LLP a agi en qualité de conseiller juridique d'Escient. Covington & Burling LLP a agi en qualité de conseiller juridique d'Incyte.

À propos d'EP262

EP262 est un antagoniste puissant et hautement sélectif à petites molécules et à prise quotidienne unique de MRGPRX2, un récepteur exprimé sur les mastocytes qui est activé par de nombreux ligands, y compris de nombreux peptides libérés par les neurones sensoriels ainsi que d'autres types de cellules. En réponse à l'activation de MRGPRX2, les mastocytes libèrent de l'histamine, de la tryptase, de la chymase, des chimiokines et des cytokines, ce qui peut provoquer des démangeaisons, de l'angioœdème, une inflammation de type 2 (par l'engagement du système immunitaire adaptatif) et un prurit et une douleur chroniques. Les données précliniques démontrent que, en bloquant l'activation de MRGPRX2, EP262 a le potentiel de traiter efficacement un large éventail de conditions médiées par les mastocytes, avec un accent initial sur les urticaires chroniques et la dermatite atopique.

À propos d'EP547

EP547 est un antagoniste puissant et hautement sélectif qui bloque l'activation de MRGPRX4 par divers acides biliaires, la bilirubine et l'urobiline. En vertu de ce mécanisme d'action spécifique à la maladie, EP547 a le potentiel d'être un traitement très ciblé et efficace contre le prurit cholestatique et urémique.

À propos de l'urticaire chronique

L’urticaire chronique, définie comme l’urticaire persistant pendant plus de six semaines, se manifeste par des démangeaisons très prononcées qui peuvent varier en taille et avoir une incidence significative sur la qualité de vie d’un patient en interférant avec le sommeil et les activités quotidiennes. Certains patients atteints d'urticaire chronique peuvent également développer un gonflement plus profond sous la peau ou dans d'autres tissus (angioœdème). Il existe deux formes principales d'urticaire chronique. Dans l'urticaire spontanée chronique (CSU), les démangeaisons se produisent spontanément, sans déclencheurs connus. Dans l'urticaire chronique inductible (CIndU), les démangeaisons sont induites par des déclencheurs spécifiques, tels que l'exposition au froid (urticaire froide) ou au toucher (dermographisme symptomatique), entre autres.

À propos d'Incyte

Société biopharmaceutique internationale dont la mission est de continuer à résoudre les problèmes (Solve On.), Incyte suit la science afin de trouver des solutions pour les patients dont les besoins médicaux ne sont pas satisfaits. Par le biais de la découverte, du développement et de la mise sur le marché de produits thérapeutiques exclusifs, Incyte a constitué un portefeuille de médicaments de premier ordre pour les patients, ainsi qu’une solide gamme de produits dans les domaines de l’oncologie, de l’inflammation et de l’auto-immunité. Basé à Wilmington, dans le Delaware, Incyte est présent en Amérique du Nord, en Europe et en Asie.

À propos d'Escient Pharmaceuticals

Escient Pharmaceuticals est une société en phase clinique axée sur le développement de nouveaux traitements pour un large éventail de troubles neurosensoriels-inflammatoires. Le portefeuille de projets de la société comprend deux antagonistes à petites molécules de premier ordre ciblant MRGPRX2 pour le traitement de divers troubles médiés par les mastocytes et MRGPRX4 pour le prurit cholestatique. Basé à San Diego, en Californie, Escient est dirigé par une équipe exécutive et scientifique expérimentée. La société est financée par des investisseurs de premier plan dans les sciences de la vie.

Déclarations prospectives d'Incyte

Sauf pour les informations historiques énoncées dans les présentes, les questions abordées dans le présent communiqué de presse, y compris les déclarations concernant les opportunités présentées par cette transaction ; si et quand l'utilisation d'EP262 ou d'EP547 sera approuvée ; si et quand Incyte mettra EP262 ou EP547 sur le marché ; le potentiel d’EP262 ou d'EP547 pour traiter les patients atteints de dermatite atopique (DA), d’urticaire chronique inductible (CIndU) et d’urticaire chronique (CSU) ou pour toute autre indication ; et le potentiel pour Incyte d'élargir sa capacité à apporter de nouveaux médicaments aux patients, contiennent des prédictions, des estimations et autres déclarations prospectives.

Ces déclarations prospectives sont fondées sur les attentes actuelles de la Société et sont soumises à des risques et à des incertitudes qui peuvent faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement, y compris les développements imprévus et les risques liés à : des retards imprévus; la poursuite de la recherche et du développement et les résultats des essais cliniques qui pourraient être infructueux ou insuffisants pour satisfaire aux normes réglementaires applicables ou justifier la poursuite du développement ; la capacité d'inscrire un nombre suffisant de participants aux essais cliniques ; la dépendance de la Société vis-à-vis de ses relations avec ses partenaires de collaboration ; l’efficacité ou l'innocuité des produits de la Société et des produits des partenaires de collaboration de la Société ; l’acceptation des produits de la Société et des produits des partenaires de collaboration de la Société sur le marché ; la concurrence sur le marché ; les exigences en matière de vente, de mise sur le marché, de fabrication et de distribution ; et d’autres risques décrits périodiquement dans les rapports de la Société déposés auprès de la Securities and Exchange Commission, y compris son rapport annuel déposé sur le formulaire 10-K pour l’exercice clos le 31 décembre 2023. La Société décline toute intention ou obligation de mettre à jour ces déclarations prospectives.

