Incyte : annonce que des données relatives à la crème au ruxolitinib ont été acceptées pour présentation au congrès virtuel 2021 de l'Académie européenne de dermatologie et de vénérologie (EADV)

Incyte (Nasdaq:INCY) a annoncé aujourd’hui que plusieurs résumés mettant en évidence des données relatives à la crème au ruxolitinib, un inhibiteur topique expérimental de JAK1/JAK2, chez des patients atteints de vitiligo et de dermatite atopique (DA), seront présentés lors du 30e congrès anniversaire de l'Académie européenne de dermatologie et de vénérologie (EADV), qui se déroulera virtuellement du 29 septembre au 2 octobre 2021.

Les données à 24 semaines du programme TRuE-V de Phase 3 évaluant l’innocuité et l’efficacité de la crème au ruxolitinib chez des patients adolescents et adultes (≥12 ans) atteints de vitiligo seront présentées dans le cadre d'un exposé oral d’actualisation. Incyte avait précédemment annoncé que les études TRuE-V1 et TRuE-V2 avaient toutes deux atteint les critères primaires et secondaires clés.

«Nous sommes impatients de communiquer à la communauté de la dermatologie, lors du congrès virtuel de l’EADV, les données démontrant le potentiel de la crème au ruxolitinib en tant qu’option thérapeutique efficace pour les patients atteints de vitiligo, a déclaré le Dr Jim Lee, vice-président du Groupe, responsable de la division Inflammation et auto-immunité, Incyte. Ces données du programme TRuE-V de Phase 3 témoignent de notre engagement à apporter de nouvelles thérapies aux patients atteints de maladies cutanées complexes.»

Les principaux résumés sont les suivants:

Exposé oral d’actualisation

Vitiligo

Efficacy and Safety of Ruxolitinib Cream for the Treatment of Vitiligo: 24-Week Results From 2 Randomized, Double-Blind Phase 3 Studies (Résumé #D3T01.2A. Session: Late Breaking News. Samedi 2 octobre, 5h15-6h15 ET)

Exposé oral

Dermatite atopique

Efficacy and Safety of Ruxolitinib Cream among Patients Aged ≥65 Years with Atopic Dermatitis: Pooled Results from Two Phase 3 Studies (Résumé #FC01.01. Session: Atopic dermatitis/Eczema. Jeudi 30 septembre, 4h00-4h10 ET)

Présentations par affiche

Dermatite atopique

Efficacy of Ruxolitinib Cream for the Treatment of Atopic Dermatitis by Baseline Clinical Characteristics (encore) (Résumé #P0187. Session: Atopic dermatitis/Eczema)

Efficacy of Ruxolitinib Cream among Patients with Atopic Dermatitis Based on Previous Medication History (encore) (Résumé #P0192. Session: Atopic dermatitis/Eczema)

Effects of Ruxolitinib Cream in Patients with Atopic Dermatitis with Baseline Body Surface Area ≥10% and Eczema Area and Severity Index Score ≥16 (encore) (Résumé #P0190. Session: Atopic dermatitis/Eczema)

Patient-Reported Outcomes of Ruxolitinib Cream for the Treatment of Atopic Dermatitis (encore) (Résumé #P0188. Session: Atopic dermatitis/Eczema)

Des informations complémentaires relatives à la conférence virtuelle sont disponibles sur le site de l'EADV: https://www.eadvcongress2021.org/. Après la conférence, toutes les affiches numériques seront disponibles en ligne sur le sitehttp://www.eadv.org pour les membres de l'EADV.

À propos de la crème au ruxolitinib

La crème au ruxolitinib est une formulation propriétaire du ruxolitinib d’Incyte, un inhibiteur sélectif de JAK1/JAK2 qui a été conçu pour une utilisation topique. La crème au ruxolitinib fait actuellement l’objet d’un développement de Phase 3 pour le traitement des adolescents et des adultes atteints de dermatite atopique (TRuE-AD) et de vitiligo (TRuE-V). Incyte détient les droits mondiaux pour le développement et la commercialisation de la crème au ruxolitinib.

À propos de la division Dermatologie d'Incyte

L’approche scientifique d'Incyte et son expertise en immunologie constituent les fondements de la Société. En dermatologie, les efforts de recherche et développement de notre Société sont orientés vers l’exploitation de nos connaissances de la voie JAK-STAT pour identifier et développer des traitements topiques et par voie orale, susceptibles de moduler les voies immunitaires à l’origine d'une inflammation incontrôlée et d’aider à rétablir une fonction immunitaire normale.

Incyte explore actuellement le potentiel de l'inhibition de la Janus kinase (JAK) pour un certain nombre d'affections dermatologiques à médiation immunitaire avec un important besoin médical non satisfait, notamment la dermatite atopique, le vitiligo et l'hidradénite suppurée. Pour en savoir plus, consultez la section Dermatologie du site Incyte.com.

À propos d'Incyte

Incyte est une société biopharmaceutique internationale basée à Wilmington, dans l’État du Delaware, qui s'efforce de trouver des solutions pouvant répondre à d’importants besoins médicaux non satisfaits grâce à la découverte, au développement et à la commercialisation de produits thérapeutiques exclusifs. Pour de plus amples renseignements au sujet d’Incyte, consulter le site Incyte.com et suivre @Incyte.

Énoncés prospectifs

À l'exception des informations historiques formulées dans les présentes, les sujets abordés dans le présent communiqué de presse, y compris les énoncés concernant le programme clinique TRuE-V d'Incyte, la question de savoir si et quand la crème au ruxolitinib sera approuvée pour traiter les patients atteints de vitiligo ou de dermatite atopique (DA), le potentiel de réussite de ce traitement et le programme de dermatologie d’Incyte en général, contiennent des prévisions, des estimations et d’autres énoncés prospectifs.

Ces énoncés prospectifs sont basés sur les attentes actuelles de la Société et sont soumis à des risques et incertitudes susceptibles d'entraîner des écarts significatifs avec les résultats réels, y compris des développements imprévus et des risques liés à des retards imprévus; la poursuite des efforts en matière de recherche et développement et les résultats des essais cliniques qui pourraient s'avérer infructueux ou insuffisants pour répondre aux normes réglementaires applicables ou justifier la poursuite du développement; la capacité à recruter un nombre suffisant de participants pour les essais cliniques; les conséquences de la pandémie de COVID-19 et des mesures prises pour lutter contre la pandémie sur les essais cliniques, la chaîne d'approvisionnement et d’autres fournisseurs tiers de la Société, et sur les opérations de développement et de découverte; les décisions prises par la FDA américaine et d'autres autorités réglementaires en dehors des États-Unis; l'efficacité ou l'innocuité des produits de la Société; l'acception des produits de la Société par le marché; la concurrence sur le marché; les exigences en matière de ventes, de marketing, de fabrication et de distribution; et les autres risques décrits périodiquement dans les rapports de la Société déposés auprès de la Commission américaine des valeurs mobilières et boursières (SEC), y compris son rapport annuel et le rapport trimestriel sur formulaire 10-Q pour le trimestre clos au 30 juin 2021. La Société décline toute intention ou obligation d'actualiser ces déclarations prospectives.

