Incyte annonce que plusieurs résumés de son portefeuille de produits dermatologiques ont été acceptés pour une présentation au congrès annuel de l'American Academy of Dermatology (AAD) de 2022

Incyte (Nasdaq : INCY) a annoncé aujourd'hui que plusieurs résumés contenant des données sur son portefeuille de produits dermatologiques seront présentés lors du prochain congrès annuel de l'American Academy of Dermatology (AAD), qui se tiendra du 25 au 29 mars 2022 à Boston.

De nouvelles données sur 52 semaines issues du programme de Phase 3 TRuE-V sur le vitiligo, qui évaluent l'innocuité et l'efficacité de la crème au ruxolitinib chez les patients adolescents et adultes (âgés de ≥12 ans) atteints de vitiligo, seront présentées oralement lors d'une session de résumés de dernière minute. Incyte a annoncé précédemment des résultats positifs à 24 semaines pour les études TRuE-V1 et TRuE-V2.

« Nous sommes très heureux de nous retrouver à l'AAD 2022 et de présenter de nouvelles données sur la crème au ruxolitinib mettant en exergue ses capacités auprès des patients atteints de dermatite atopique et de vitiligo, ainsi que notre engagement envers la communauté dermatologique », a déclaré Jim Lee, M.D., Ph.D., vice-président du groupe, inflammation et auto-immunité, Incyte. « Nous nous réjouissons de partager les données de plusieurs études de Phase 3 mettant en évidence les données des essais cliniques pour la crème au ruxolitinib - notamment les résultats à 52 semaines du programme TRuE-V sur le vitiligo - ainsi que les résultats de l'étude VALIANT qui contribuent à la compréhension scientifique de l'histoire naturelle du vitiligo et de sa charge que celui-ci représente pour les patients aux États-Unis ».

Les résumés clés comprennent :

Présentation orale de dernière minute

Vitiligo

Efficacité et innocuité de la crème au ruxolitinib en monothérapie pour le traitement du vitiligo : résultats de deux études de Phase 3 sur 52 semaines (Session : S026 - Recherche de dernière minute : essais cliniques. Samedi 26 mars, 10 h 40 ET)

Affiches avec présentation orale

Dermatite atopique

Efficacité de la crème au ruxolitinib dans le traitement de la dermatite atopique par région anatomique : analyse groupée de deux études randomisées de Phase 3 (Catégorie : Dermatite atopique)

Vitiligo

Efficacité et innocuité de la crème au ruxolitinib pour le traitement du vitiligo : analyse combinée à la semaine 24 des études de Phase 3 TRuE-V (Catégorie : Troubles pigmentaires et vitiligo)

Efficacité et innocuité de la crème au ruxolitinib dans le traitement du vitiligo en fonction des caractéristiques démographiques et cliniques de base des patients : analyse combinée de sous-groupes de deux études randomisées de Phase 3 (Catégorie : Troubles pigmentaires et vitiligo)

La santé mentale et la charge psychosociale occasionnée sur les patients atteints de vitiligo aux États-Unis : résultats de l'étude VALIANT (Catégorie : Troubles pigmentaires et vitiligo)

Présentations par affiches

Dermatite atopique

Innocuité à long terme et contrôle de la maladie de la crème au ruxolitinib chez les patients noirs ou afro-américains atteints de dermatite atopique : résultats combinés de deux études de Phase 3 (Résumé n° 34794. Vendredi 25 mars 2022 - Dimanche 27 mars 2022, 9 h 00 – 17 h 00 ET ; affiches électroniques uniquement)

La crème au ruxolitinib a entraîné une amélioration progressive chez les patients atteints de dermatite atopique n'ayant pas obtenu l'évaluation globale des chercheurs à la semaine 8 : résultats regroupés de deux études de Phase 3 (Résumé n° 35163. Vendredi 25 mars 2022 - Dimanche 27 mars 2022, 9 h 00 – 17 h 00 ET ; affiches électroniques uniquement)

Vitiligo

Exploration de l'histoire naturelle du vitiligo aux États-Unis : résultats de l'étude VALIANT (Résumé n° 34612. Vendredi 25 mars 2022 - Dimanche 27 mars 2022, 9 h 00 – 17 h 00 ET ; affiches électroniques uniquement)

Les patients atteints de vitiligo et les professionnels de santé qui les traitent reconnaissent-ils la charge que représente le fait de vivre avec cette maladie aux États-Unis ? Résultats de l'étude VALIANT (Résumé n° 34631. Vendredi 25 mars 2022 - Dimanche 27 mars 2022, 9 h 00 – 17 h 00 ET ; affiches électroniques uniquement)

Les résumés complets seront disponibles sur le site Web de l'AAD dès le 25 mars 2022. Plus d'infos sur la réunion annuelle de l'AAD de 2022 à l'adresse suivante : https://www.aad.org/member/meetings-education/am22.

À propos de la crème au ruxolitinib (Opzelura™)

La crème au ruxolitinib Opzelura™, une formulation novatrice d’Incyte portant sur un inhibiteur sélectif de JAK1/JAK2, est le premier et seul inhibiteur de JAK topique dont l’utilisation a été approuvée aux États-Unis pour le traitement chronique topique à court terme et non continu de la dermatite atopique (DA) légère à modérée chez les patients non immunodéprimés, âgés de 12 ans ou plus, dont la maladie n’est pas correctement maîtrisée avec des traitements topiques sur ordonnance, ou lorsque ces traitements ne sont pas recommandés. L’utilisation d’Opzelura en association avec des agents biologiques thérapeutiques, d’autres inhibiteurs de JAK ou de puissants immunosuppresseurs, comme l’azathioprine ou la cyclosporine, n’est pas recommandée.

En octobre 2021, Incyte a annoncé la validation de la demande d'autorisation de mise sur le marché (AMM) européenne pour la crème au ruxolitinib comme traitement potentiel pour les adolescents et les adultes (âgés de plus de 12 ans) atteints de vitiligo non-segmentaire avec atteinte faciale. En outre, en décembre 2021, Incyte a annoncé l'acceptation et l'examen prioritaire de la demande complémentaire de nouveau médicament (sNDA) pour la crème au ruxolitinib comme traitement potentiel pour les adolescents et les adultes (âge ≥12 ans) atteints de vitiligo.

Incyte détient les droits mondiaux pour le développement et la mise sur le marché de la crème au ruxolitinib, commercialisée aux États-Unis sous le nom d'Opzelura.

Opzelura est une marque de commerce d’Incyte.

À propos de la division Dermatologie d'Incyte

L’approche scientifique d'Incyte et son expertise en immunologie constituent les fondements de la Société. En dermatologie, les efforts de recherche et développement de notre Société sont orientés vers l’exploitation de nos connaissances de la voie JAK-STAT pour identifier et développer des traitements topiques et par voie orale, susceptibles de moduler les voies immunitaires à l’origine d'une inflammation incontrôlée et d’aider à rétablir une fonction immunitaire normale.

Actuellement, Incyte explore le potentiel de l'inhibiteur de JAK pour un certain nombre d'affections dermatologiques à médiation immunitaire dont les besoins médicaux ne sont pas satisfaits, notamment le vitiligo et l'hidradénite suppurée. Pour en savoir plus, visitez la section Dermatologie sur Incyte.com.

À propos d'Incyte

Incyte est une société biopharmaceutique mondiale basée à Wilmington, dans le Delaware, ayant pour objectif d'apporter des solutions à des besoins médicaux importants non satisfaits grâce à la découverte, au développement et à la mise sur le marché de produits thérapeutiques exclusifs. Pour de plus amples informations sur Incyte, veuillez consulter le site Web Incyte.com et suivez-nous sur @Incyte.

Énoncés prospectifs

À l'exception des informations historiques mentionnées dans le présent document, les sujets abordés dans ce communiqué de presse, notamment les déclarations concernant la capacité d'Opzelura à fournir un traitement efficace pour la dermatite atopique, le fait de savoir si et quand la crème au ruxolitinib pourra être approuvée pour traiter les patients atteints de vitiligo, la capacité de réussite d'un tel traitement, les essais cliniques d'Incyte et le programme dermatologique d'Incyte dans son ensemble, contiennent des prévisions, des estimations et d'autres énoncés prospectifs.

Ces énoncés prospectifs sont fondés sur les attentes actuelles de la Société et sont soumis à des risques et incertitudes pouvant faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement, notamment les développements imprévus et les risques liés à des retards imprévus ; à la poursuite de la recherche et au développement et aux résultats des essais cliniques pouvant s'avérer infructueux ou insuffisants pour répondre aux normes réglementaires applicables ou pour justifier la poursuite du développement ; à la capacité de recruter un nombre suffisant de sujets dans les essais cliniques ; aux effets de la pandémie de COVID-19 et aux mesures prises pour faire face à la pandémie sur les essais cliniques, à la chaîne d'approvisionnement, aux autres fournisseurs tiers et aux opérations de développement et de découverte de la société ; aux décisions prises par la FDA et d'autres autorités réglementaires ; à l'efficacité ou à l'innocuité des produits de la société ; à l'acceptation des produits de la société sur le marché ; à la concurrence sur le marché ; aux exigences en matière de vente, de marketing, de production et de distribution ; et à d'autres risques présentés en détail, à l'occasion, dans les rapports de la Société déposés auprès de la Securities and Exchange Commission, notamment son rapport annuel et son rapport trimestriel sur formulaire 10-Q pour le trimestre clos au 31 décembre 2021. La société décline toute intention ou obligation de mettre à jour ces énoncés prospectifs.

