Incyte : Des données du portefeuille d'oncologie d'Incyte acceptées pour présentation à l'assemblée générale annuelle 2021 de l'ASCO

Incyte (Nasdaq : INCY) a annoncé aujourd’hui que plusieurs résumés mettant en exergue des données de son portefeuille d’oncologie seront présentés lors de l’assemblée générale annuelle 2021 de la Société américaine d'oncologie clinique (ASCO), qui aura lieu virtuellement du 4 au 8 juin 2021.

« Nous sommes impatients de présenter les données du portefeuille d’oncologie d’Incyte et des programmes de partenaires lors de l’assemblée générale de l’ASCO de cette année », a déclaré Steven Stein, DM, directeur médical chez Incyte. « Les données qui seront présentées pendant le congrès, parmi lesquelles de nouvelles données sur trois ans de l’étude L-MIND sur le tafasitamab pour le traitement du lymphome diffus à grandes cellules B, récidivant ou réfractaire, ainsi que les résultats de l’étude OPTIC sur le ponatinib chez les patients atteints de leucémie myéloïde chronique en phase chronique, soulignent notre engagement continu à faire progresser la science afin d’aider à satisfaire les besoins des patients. »

Les principaux résumés acceptés par l’ASCO sont les suivants :

Présentations orales

Ponatinib

OPTIC Primary Analysis: A Dose-Optimization Study of 3 Starting Doses of Ponatinib (PON)1 (Résumé n°7000. Séance : Hematologic Malignancies—Leukemia, Myelodysplastic Syndromes, and Allotransplant.)

Discussions d’affiches

Tafasitamab

Long-Term Analyses from L-MIND, a Phase 2 Study of Tafasitamab (MOR208) Combined with Lenalidomide (LEN) in Patients with Relapsed or Refractory Diffuse Large B-cell Lymphoma (R/R DLBCL)2 (Résumé n°7513. Séance : Hematologic Malignancies—Lymphoma and Chronic Lymphocytic Leukemia.)

Capmatinib

Capmatinib in MET Exon 14-Mutated, Advanced NSCLC: Updated Results from the GEOMETRY Mono-1 Study3 (Résumé n°9020. Séance : Lung Cancer—Non-Small Cell Metastatic.)

Affiches électroniques

Capmatinib

Capmatinib Efficacy in Patients with NSCLC Identified as METex14 Using an NGS-Based Liquid Biopsy Assay: Results from the GEOMETRY Mono-1 Study3 (Résumé n°9111. Séance : Lung Cancer—Non-Small Cell Metastatic.)

Patient-Reported Outcomes in Capmatinib-Treated Patients with METex14-Mutated Advanced NSCLC: Results from the Phase 2 GEOMETRY Mono-1 Study3 (Résumé n°9056. Séance : Lung Cancer—Non-Small Cell Metastatic.)

Phase 1b/2 Study of Capmatinib Plus Gefitinib in Patients with EGFR-Mutated, MET-Dysregulated Non–Small Cell Lung Cancer who Received Prior Therapy: Final Overall Survival and Safety3 (Résumé n°9048. Séance : Lung Cancer—Non-Small Cell Metastatic.)

Pemigatinib

Pemigatinib for Previously Treated Locally Advanced/Metastatic Cholangiocarcinoma (CCA): Update of FIGHT-202 (Résumé n°4086. Séance : Gastrointestinal Cancer—Gastroesophageal, Pancreatic, and Hepatobiliary.)

Retifanlimab

Phase 2 Study of Retifanlimab (INCMGA00012) in Patients (Pts) with Selected Solid Tumors (POD1UM-203) (Résumé n°2571. Séance : Developmental Therapeutics—Immunotherapy.)

Études d'association portant sur le ruxolitinib et le parsaclisib

A Phase 3, Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Study of Ruxolitinib Plus Parsaclisib in Patients with JAK- and PI3K-Inhibitor Treatment–Naïve Myelofibrosis (Résumé n°TPS7058. Séance : Hematologic Malignancies—Leukemia, Myelodysplastic Syndromes, and Allotransplant.)

Tafasitamab

A Phase 3 Study to Evaluate the Efficacy and Safety of Tafasitamab Plus Lenalidomide and Rituximab Versus Placebo Plus Lenalidomide and Rituximab in Patients with Relapsed/Refractory (R/R) Follicular Lymphoma (FL) or Marginal Zone Lymphoma (MZL) (Résumé n°TPS7568. Séance : Hematologic Malignancies—Lymphoma and Chronic Lymphocytic Leukemia.)

First-MIND: A Phase 1b, Open-Label, Randomized Study to Assess Safety of Tafasitamab (tafa) or Tafa + Lenalidomide (LEN) in Addition to R CHOP in Patients with Newly Diagnosed DLBCL2 (Résumé n°7540. Séance : Hematologic Malignancies—Lymphoma and Chronic Lymphocytic Leukemia.)

La liste complète des séances et des présentations de données est disponible sur le programme en ligne de l’ASCO 2021 à l’adresse https://meetinglibrary.asco.org. La discussion orale d'affiches et les séances d’affiches, ainsi que les symposiums sur la recherche clinique acceptés pour présentation à l’ASCO seront disponibles sur demande à partir du vendredi 4 juin 2021 à 9h00 (heure de l'Est des États-Unis).

