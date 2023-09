Incyte (Nasdaq:INCY) annonce aujourd’hui que plusieurs résumés présentant de nouvelles données relatives à son portefeuille de dermatologie ont été acceptés pour présentation lors du prochain congrès 2023 de l’Académie européenne de dermatologie et de vénérologie (EADV) qui se tiendra du 11 au 14 octobre à Berlin.

« Nous sommes ravis d’étoffer les données étayant l’utilisation de la crème au ruxolitinib pour les patients atteints de vitiligo et de dermatite atopique (DA) dans le cadre de deux présentations de dernière minute, l’une sur l’utilisation prolongée du traitement chez les patients atteints de vitiligo avec une réponse initiale limitée ou nulle, et les résultats complets de notre essai TRuE-AD3 sur la DA pédiatrique », déclare Jim Lee, M.D., Ph.D., vice-président du groupe, inflammation et auto-immunité, Incyte. « Collectivement, les données du congrès de cette année, qui incluent également de nouvelles données de dernière minute pour le povorcitinib contre le vitiligo, soulignent nos efforts continus pour faire progresser les options de traitement pour la communauté dermatologique. »

Les résumés clés des programmes parrainés par Incyte comprennent :

Présentations orales de dernière minute

Vitiligo

Efficacité et innocuité de povorcitinib contre le vitiligo généralisé : résultats à 52 semaines d’une étude de Phase 2b à double insu et contrôlée par placebo (Résumé n°6749. Session : D1T01.1A: Late Breaking News. Mercredi, 11 octobre, 8h15 – 8h30 ET)

Efficacité du traitement prolongé de la crème au ruxolitinib pour le vitiligo chez des patients présentant une réponse initiale limitée ou nulle à 6 mois (Résumé n°6479. Session : D1T01.1I: Late Breaking News. Mercredi, 11 octobre, 10h30 – 10h45 ET)

Dermatite atopique (DA)

Une étude de Phase 3 sur la crème au ruxolitinib chez les enfants âgés de 2–<12 ans atteints de dermatite atopique (TRuE-AD3) : analyse à 8 semaines (Résumé n°6746. Session : D3T01.3I: Late Breaking News. Vendredi, 13 octobre, 10h30 – 10h45 ET)

Présentations orales

Hidrosadénite suppurée

Caractéristiques démographiques et pathologiques au niveau de référence associées à l'atteinte du critère HiSCR avec povorcitinib : analyse secondaire d'un essai clinique de Phase 2 randomisée et contrôlé par placebo (Résumé n°2803. Session : FC02.1: Free Communications II. Jeudi, 12 octobre, 4h15 – 4h25 ET)

Impact de povorcitinib sur l'indice DLQI et les sous-domaines DLQI chez des patients atteints d'hidrosadénite suppurée : résultats d'une étude de Phase 2 randomisée et contrôlée par placebo (Résumé n°2795. Session : FC02.2: Free Communications II. Jeudi, 12 octobre, 4h25 – 4h35 ET)

Affiches électroniques

Vitiligo

Effet de la crème au ruxolitinib sur l'atteinte du critère VASI-50 par région corporelle jusqu'à la semaine 104 chez des patients atteints de vitiligo : analyse de l'étude TRuE-V de Phase 3 d'extension à long terme (Résumé n°926)

Efficacité et innocuité de la crème au ruxolitinib jusqu'à la semaine 104 chez des patients atteints de vitiligo : analyse de sous-groupe de l'étude TRuE-V de Phase 3 d'extension à long terme (Résumé n°927)

Caractérisation et traitement de l'acné se produisant chez des personnes atteintes de vitiligo ayant appliqué la crème au ruxolitinib dans deux essais de Phase 3 randomisés (Résumé n°2595)

Dépression et symptômes dépressifs chez des personnes atteintes de vitiligo : conclusions de l'enquête mondiale VALIANT (Résumé n°2572)

Satisfaction, interruptions et arrêts de traitement chez des patients atteints de vitiligo : conclusions de l'enquête mondiale VALIANT (Résumé n°2579)

Analyse rétrospective de base de données sur les modèles de traitement chez des patients atteints de vitiligo au Québec, Canada (Résumé n°2591)

Épidémiologie et comorbidité chez des patients atteints de vitiligo en Allemagne (Résumé n°3072)

DA

Un essai à utilisation maximale de la crème au ruxolitinib chez des enfants âgés de ≥2 ans à <12 ans atteints de dermatite atopique : analyse à 8 semaines (Résumé n°2551)

Réduction rapide, substantielle et soutenue des démangeaisons chez des adultes atteints de dermatite atopique appliquant la crème au ruxolitinib — résultats cliniques et translationnels de l'étude SCRATCH-AD de Phase 2 ouverte (Résumé n°2813)

Pour les informations complètes sur les sessions et la liste des présentations, veuillez consulter le programme en ligne (https://eadvcongress2023.org/scientific/) du congrès 2023 de l'EADV.

À propos de la crème Opzelura® (ruxolitinib) 1,5 %

La crème Opzelura, une formulation novatrice du ruxolitinib, l'inhibiteur sélectif de JAK1/JAK2 d'Incyte, approuvée par la Food & Drug Administration américaine pour le traitement topique du vitiligo non segmentaire chez les patients âgés de 12 ans et plus, est le premier et seul traitement pour la repigmentation dont l'utilisation est approuvée aux États-Unis. Opzelura est approuvé aux États-Unis pour le traitement topique chronique à court terme et non continu de la dermatite atopique légère à modérée chez des patients chez les patients non-immunodéprimés âgés de 12 ans et plus dont la maladie n'est pas contrôlée de manière adéquate par des thérapies topiques sur ordonnance ou dans les cas où ces thérapies ne sont pas recommandées. L'utilisation d'Opzelura en association avec des agents biologiques thérapeutiques, d'autres inhibiteurs de JAK, ou des immunosuppresseurs puissants, comme l'azathioprine ou la cyclosporine, n'est pas recommandée.

En Europe, la crème Opzelura (ruxolitinib) 15mg/g est approuvée pour le traitement du vitiligo non segmentaire avec atteinte du visage chez l'adulte et l'adolescent à partir de 12 ans.

Incyte dispose de droits mondiaux pour le développement et la mise sur le marché de la crème au ruxolitinib, commercialisée aux États-Unis sous le nom Opzelura.

Opzelura et le logo Opzelura sont des marques déposées d'Incyte.

À propos de povorcitinib (INCB54707)

Povorcitinib (INCB54707) est un inhibiteur de JAK1 à petites molécules par voie orale actuellement dans des essais cliniques de Phase 2 pour le vitiligo, l’hidrosadénite suppurée (HS), le prurigo nodulaire, l’urticaire spontané chronique et l’asthme. Des études de Phase 3 sur l’hidrosadénite suppurée sont également en cours.

À propos d'Incyte Dermatology

L’approche scientifique d'Incyte et son expertise en immunologie ont constitué les fondements de la société. Aujourd’hui, nous nous appuyons sur cet héritage alors que nous découvrons et développons des traitements dermatologiques innovants pour apporter des solutions aux patients qui en ont besoin.

Nos efforts de R&D en dermatologie se concentrent d'abord sur l'exploitation de nos connaissances de la voie JAK-STAT. Nous explorons le potentiel de l'inhibition de JAK pour un certain nombre d'affections dermatologiques à médiation immunitaire présentant d'importants besoins médicaux non satisfaits, y compris la dermatite atopique, le vitiligo, l'hidrosadénite suppurée, le lichen plan, le lichen scléreux et le prurigo nodulaire.

Pour en savoir plus, consultez la section Dermatology du site Incyte.com.

À propos d'Incyte

Incyte est une société biopharmaceutique internationale basée à Wilmington, dans le Delaware, qui s'efforce de trouver des solutions pouvant répondre à d’importants besoins médicaux non satisfaits grâce à la découverte, au développement et à la mise sur le marché de produits thérapeutiques exclusifs. Pour plus d’informations au sujet d'Incyte, rendez-vous sur Incyte.com et suivez @Incyte.

Déclarations prospectives

À l’exception des informations historiques énoncées dans les présentes, les questions exposées dans ce communiqué de presse, y compris les déclarations concernant la présentation des données du pipeline de développement clinique d’Incyte, si ou quand des composés ou combinaisons de développement seront approuvés ou disponibles commercialement pour une utilisation chez l’humain n’importe où dans le monde en dehors des indications déjà approuvées dans des régions spécifiques, et l’objectif d’Incyte d’améliorer la vie des patients, contiennent des prévisions, des estimations et d’autres énoncés prospectifs.

Ces énoncés prospectifs sont fondés sur les attentes actuelles d’Incyte et sont sujets à des risques et incertitudes susceptibles de faire varier sensiblement les résultats réels, y compris les évolutions imprévues et les risques liés à : des retards imprévus ; la poursuite de la R&D et les résultats d’essais cliniques qui pourraient être infructueux ou insuffisants pour satisfaire aux normes réglementaires applicables ou justifier un développement continu ; la capacité d’inscrire un nombre suffisant de sujets dans les essais cliniques ; les décisions prises par la FDA, l’EMA et d’autres autorités réglementaires ; l’efficacité ou l'innocuité des produits Incyte ; l’acceptation des produits Incyte sur le marché ; la concurrence sur le marché ; les exigences en matière de vente, de mise sur le marché, de fabrication et de distribution ; et d’autres risques détaillés de temps à autre dans les rapports d’Incyte déposés auprès de la Securities and Exchange Commission, y compris son rapport annuel et son rapport trimestriel sur le formulaire 10-Q pour le trimestre clos le 30 septembre 2023. Incyte décline toute intention ou obligation de mettre à jour ces énoncés prospectifs.

