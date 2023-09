Ind-Swift Laboratories Limited est une entreprise basée en Inde. La société s'occupe de la fabrication d'ingrédients pharmaceutiques actifs (API), de produits intermédiaires et de formulations. La société exploite un secteur d'activité, à savoir les médicaments en vrac et les produits pharmaceutiques. Elle propose trois produits ou services, à savoir les API, les produits intermédiaires avancés et les services de recherche et de fabrication sous contrat (CRAMS). Elle possède deux usines de fabrication et un centre de recherche. Son activité API répond aux besoins des marchés réglementés, notamment les États-Unis, l'Europe, la Corée, le Japon et l'Amérique latine. Son centre de recherche et développement (R&D) se concentre principalement sur le développement et l'optimisation de technologies de processus nouvelles et existantes soutenant la fabrication d'API. Ses produits sous API comprennent l'antibiotique macrolide, le cardiovasculaire, l'antihistaminique, l'antidiabétique, l'antipsychotique, l'inhibiteur de la résorption osseuse, la maladie de Parkinson, l'hyperparathyroïdie, l'analgésique (substances contrôlées) et l'inhibiteur d'aromatase.

Secteur Produits pharmaceutiques