Indel B SpA est une société basée en Italie et active dans le secteur des composants et équipements électriques. Indel B SpA opère à travers deux secteurs d'activité, tels que le secteur Horeca, qui fournit aux chaînes hôtelières internationales des minibars et également des accessoires pour les chambres d'hôtel, tels que des coffres-forts et des serrures électroniques, des téléviseurs à diodes électroluminescentes (LED), des sèche-cheveux, des éclairages LED et des caves à vin, ainsi que le marché de la réfrigération mobile, qui produit des réfrigérateurs pour les camions, tels que les constructeurs européens de camions et de Pullman, comme Scania, Iveco, Daf, Renault, Volvo, Kenworth, Peterbilt, Irizar, Irisbus, Karosa. La société se concentre sur l'exploitation commerciale de l'invention du compresseur semi-hermétique pour générer des températures froides dans de petits espaces.

Secteur Equipements et composants électriques