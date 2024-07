(Alliance News) - Le conseil d'administration d'Autoclima Spa, filiale d'Indel B Spa qui fabrique et commercialise des systèmes de climatisation pour véhicules spéciaux - ambulances, tramways, autobus - et l'organe administratif de SEA Srl, société détenue à 100 % par Autoclima, ont approuvé lundi la fusion par incorporation de SEA dans Autoclima.

SEA conçoit, développe, fabrique et commercialise des systèmes de climatisation et de chauffage pour les véhicules de travail tels que les véhicules agricoles, forestiers et de terrassement, explique la société dans une note.

La fusion prendra effet le 1er janvier 2025.

Luca Bora, PDG d'Indel B, a déclaré : "Cette fusion nous permettra d'améliorer les processus internes, de les rendre plus flexibles et plus rapides et de réaliser des économies."

Lundi, Indel B a clôturé dans le rouge (1,8 %) à 22,20 euros par action.

Par Claudia Cavaliere, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.