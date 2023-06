Indel B remporte le "Red Dot Award : Product Design 2023".

(Alliance News) - Indel B Spa a annoncé mardi qu'elle avait remporté le prix international " Red Dot Award : Product Design 2023 ".

La prestigieuse récompense a été décernée au Fridom Cube Freestanding hier lors d'une cérémonie officielle au théâtre Aalto à Essen, en Allemagne.

Cube Freestanding - le modèle phare de la nouvelle ligne Fridom - "traduit les valeurs fondamentales de la gamme de produits en un minibar d'hôtel élégant et contemporain à quatre pieds. Un design capable de briser les modèles et les règles traditionnels, de trouver de nouveaux espaces et de s'ouvrir à de nouvelles compositions d'intérieur, et un système d'innovations qui maximise la fonctionnalité et la durabilité énergétique", a précisé l'entreprise dans une note.

Le Red Dot Design Award, créé en 1955, est aujourd'hui l'un des prix de design industriel les plus importants au monde. Il est décerné chaque année par un jury international d'experts dans le domaine du design.

Mardi, le cours de l'action Indel B est resté stable à 22,70 euros.

Par Chiara Bruschi, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.