(Alliance News) - Indel B Spa a annoncé mardi qu'elle a signé un accord exclusif avec Safemark Inc. pour distribuer ses minibars, y compris la ligne Fridom Collection, récemment récompensée par le Red Dot Design Award 2023 pour le meilleur design de produit, aux principales chaînes hôtelières d'Amérique du Nord et du Canada.

"Indel B considère que le minibar contribue fortement à l'expérience globale du client, mais aussi qu'il est un élément clé de la conception des chambres d'hôtel", a déclaré l'entreprise.

Safemark, fondée en 1983 et basée à Orlando, en Floride, est le principal fabricant et distributeur de coffres-forts électroniques pour l'industrie hôtelière mondiale et est un fournisseur agréé de chaînes hôtelières prestigieuses et de sociétés de gestion hôtelière. Les coffres-forts Safemark, disponibles dans le monde entier, sont utilisés par 39 des 40 plus grandes chaînes hôtelières, avec plus de 750 000 installations.

Le prix de l'action Indel B reste inchangé à 23,60 euros par action.

