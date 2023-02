Explicatif - Pourquoi la paix a échappé au Sud-Soudan ?

Les forces gouvernementales fidèles au président Salva Kiir et les forces d'opposition qui soutiennent le premier vice-président Riek Machar ont signé un accord en 2018 qui engageait les deux parties à partager le pouvoir et à former une armée nationale unifiée.

Mais la mise en œuvre de cet accord a été lente et la violence entre les communautés rivales a continué à s'enflammer.

Voici des détails sur le conflit et les efforts pour le résoudre :

COMMENT LE CONFLIT A-T-IL COMMENCÉ ?

La guerre a éclaté au Soudan du Sud en décembre 2013, deux ans après que le pays a obtenu son indépendance du Soudan.

Le conflit a été déclenché par des luttes intestines au sein du Mouvement populaire de libération du Soudan (SPLM) au pouvoir, suite à la décision de Kiir, en juillet, de limoger Machar en tant que vice-président.

La guerre qui en a résulté a été menée sur des bases essentiellement ethniques. Kiir est issu du groupe ethnique le plus important du Sud-Soudan, les Dinka. Machar vient de la deuxième plus grande, les Nuer.

Les civils des deux camps ont été ciblés sur la base de leur appartenance ethnique, selon les groupes de défense des droits de l'homme. Une commission de l'ONU a déclaré en 2016 qu'un nettoyage ethnique avait lieu.

QUELLES ONT ÉTÉ LES CONSÉQUENCES ?

La guerre a anéanti les espoirs qui ont accompagné l'indépendance du Soudan du Sud en 2011, après plus de deux décennies de lutte armée contre le gouvernement de Khartoum au nord.

Selon une estimation de 2018, les cinq années de guerre précédentes ont causé environ 400 000 décès, soit en raison directe du conflit, soit indirectement à cause de facteurs comme la maladie ou un accès réduit aux soins de santé.

Depuis lors, des épisodes de combats de routine ont continué à tuer et à déplacer un grand nombre de civils.

Selon les Nations Unies, il y a 2,2 millions de personnes déplacées à l'intérieur du Soudan du Sud et 2,3 millions d'autres ont fui le pays en tant que réfugiés.

La famine a été brièvement déclarée dans certaines parties du Soudan du Sud en 2017. Plus des deux tiers de la population ont désormais besoin d'une aide humanitaire en raison du conflit et de catastrophes naturelles comme trois années d'inondations sans précédent.

L'ACCORD DE PAIX A-T-IL AIDÉ ?

L'accord de paix signé en septembre 2018 a été surnommé une version "revitalisée" d'un accord de 2015 qui s'était effondré l'année suivante. Machar a été réintégré comme premier vice-président sous une intense pression diplomatique.

L'accord prévoyait un gouvernement d'unité, l'intégration des forces de Machar dans l'armée nationale et la responsabilité des crimes commis pendant la guerre.

En 2019, le pape François s'est agenouillé pour embrasser les pieds de Kiir, de Machar et de trois autres vice-présidents à Rome en les appelant à respecter l'accord.

Depuis lors, la violence armée des signataires a diminué de manière significative, a déclaré l'ONU l'année dernière, et certaines dispositions de l'accord ont été appliquées avec succès.

Mais les donateurs internationaux se sont plaints de la lenteur du gouvernement à unifier les différentes factions de l'armée en une seule unité, à rédiger une nouvelle constitution et à mettre en place un tribunal pour juger les crimes de guerre.

En août dernier, le gouvernement a reporté de deux ans les élections initialement prévues pour 2022. En décembre, le SPLM a désigné Kiir comme son candidat et a voté pour révoquer l'adhésion de Machar.

Entre-temps, les violences entre petites milices à base ethnique ont éclaté à plusieurs reprises dans différentes parties du pays, souvent déclenchées par des différends sur les zones de pâturage, l'eau et d'autres ressources.