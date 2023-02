Factbox - Le président du Sri Lanka prescrit une pilule amère pour la relance économique

La nation insulaire de 22 millions d'habitants est aux prises avec sa pire crise économique depuis son indépendance de la Grande-Bretagne en 1948, ce qui l'a obligée à ne pas rembourser ses prêts et à demander un renflouement de 2,9 milliards de dollars au Fonds monétaire international (FMI).

Voici quelques-unes des principales remarques faites par Wickremesinghe :

* "Nous sommes en train de passer d'une économie négative à une économie positive. D'ici la fin de 2023, nous pouvons atteindre la croissance économique."

* Vise une inflation à un chiffre d'ici la fin de 2023.

* Vise à porter les revenus du pays à 15% du PIB contre 8,15% actuellement

* "Nous devons prendre des mesures pour rectifier la divergence fiscale. Si nous endurons des difficultés pendant encore cinq-six mois, nous pourrons trouver une solution."

* Les réserves étrangères, qui étaient tombées à zéro, sont maintenant passées à 500 millions de dollars

* Si le contry continue selon le plan actuel, le Sri Lanka peut sortir de la faillite d'ici 2026

* La décision à courte vue de quitter le programme du FMI en 2020 a contribué à la situation actuelle.

* A atteint la phase finale des négociations avec le FMI

* Le Sri Lanka est en discussions directes avec la Chine sur la dette

* Le gouvernement présente un projet de loi anti-corruption

* La stratégie du gouvernement devrait être de guider le secteur privé dans ses activités commerciales

* Le Bureau parlementaire du budget doit être établi comme une entité totalement indépendante

* Création d'un nouvel institut d'histoire, d'un institut d'économie et de commerce, et d'un institut pour les femmes et le genre

* Le gouvernement lance quatre nouvelles universités

* Introduction de nouvelles ordonnances sur le changement climatique, la reforestation, la sécurité des enfants, l'autonomisation des femmes