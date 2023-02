Les rebelles en Papouasie indonésienne affirment que les images montrent le pilote néo-zélandais enlevé en bonne santé.

JAKARTA (Reuters) - Les séparatistes de la région indonésienne de Papouasie ont publié des images qui, selon eux, montrent qu'un pilote néo-zélandais pris en otage la semaine dernière est en bonne santé, mais ils ont promis qu'il ne serait pas libéré tant que les autorités ne reconnaîtraient pas l'indépendance de la région.

Le pilote, Philip Mehrtens, qui pilotait un avion exploité par la compagnie aérienne Susi Air, a été enlevé par des combattants de l'Armée de libération nationale de Papouasie occidentale (TPNPB) la semaine dernière après avoir atterri dans la région reculée de Nduga.

Reuters n'a pas pu vérifier de manière indépendante l'authenticité des images, mais un ami de Mehrtens, qui a refusé d'être nommé en raison de la sensibilité de la question, a confirmé qu'il s'agissait du pilote.

Sebby Sambom, un porte-parole du TPNPB, a partagé des photos et des vidéos d'un homme portant une veste en jean, entouré d'un groupe d'environ une douzaine de combattants, certains armés de fusils et d'arcs.

"Les militaires papous qui m'ont fait prisonnier pour lutter pour l'indépendance de la Papouasie, ils demandent aux militaires indonésiens de rentrer chez eux en Indonésie et si ce n'est pas le cas, je resterai captif pour ma vie", a déclaré Mehrtens à un moment de la vidéo.

L'un des combattants brandit le drapeau "Morning Star", un symbole de l'indépendance papoue.

Dans une déclaration accompagnant les images, Sambom a déclaré que le pilote était en bonne santé et qu'il était collatéral dans un conflit politique.

Dans une vidéo diffusée tard mardi, le ministre indonésien de la Sécurité, Mahfud MD, s'est engagé à décrocher la libération de Mehrtens en utilisant "des approches persuasives, car la priorité est sa sécurité", mais a déclaré qu'il n'excluait pas d'utiliser "d'autres moyens", sans donner plus de détails.

"Prendre des civils en otage, pour quelque raison que ce soit, est inacceptable", a-t-il déclaré.

Un porte-parole du ministère néo-zélandais des Affaires étrangères et du Commerce a déclaré qu'ils étaient au courant de la circulation des photos et de la vidéo, mais a refusé de faire d'autres commentaires.

Les provinces les plus orientales de l'Indonésie sont en proie à une bataille de bas niveau pour l'indépendance depuis que la région riche en ressources est passée de manière controversée sous contrôle indonésien lors d'un vote supervisé par les Nations unies en 1969.

Le conflit s'est considérablement intensifié depuis 2018, les combattants pro-indépendants montant des attaques plus meurtrières et plus fréquentes.

(Cette histoire a été corrigée pour changer le jour de lundi à mardi dans le paragraphe 8).