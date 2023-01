Un tribunal indien de haut niveau approuve la nomination d'un avocat homosexuel malgré les objections du gouvernement.

Le nom de Kirpal a d'abord été autorisé en 2017 et a été approuvé par le collegium de la Cour suprême en 2021. Mais la proposition a été renvoyée par le gouvernement en novembre dernier.

Le gouvernement affirme que "l'engagement ardent et l'attachement passionné de Kirpal à la cause des droits des homosexuels" pourraient influencer ses décisions et s'est également opposé à sa candidature puisque son partenaire est un ressortissant suisse.

Le collegium de la Cour suprême, composé du juge en chef de l'Inde et de deux autres juges de haut rang, a réfuté les deux objections du gouvernement et a réitéré sa recommandation pour la nomination de Kirpal.

"Il n'y a aucune raison de présupposer que le partenaire du candidat, qui est un ressortissant suisse, aurait des dispositions inimitables à l'égard de notre pays, puisque son pays d'origine est une nation amie", a déclaré le collegium dans une déclaration, reconnaissant également Kirpal pour sa position ouvertement gay.

"En tant que candidat potentiel à la fonction de juge, il n'a pas fait preuve de subtilité quant à son orientation."

Kirpal a refusé de commenter le soutien de la Cour suprême à sa nomination.

Les juges de la Cour suprême et des 25 hautes cours de justice de l'Inde sont nommés par le biais d'un mécanisme vieux d'un quart de siècle qui implique à la fois des juges en exercice et des représentants du gouvernement.

Un groupe de juges de haut rang, connu sous le nom de collegium, présente les noms des candidats au ministère de la loi, et ces noms sont approuvés s'ils passent les contrôles de sécurité.

Le collegium a demandé au gouvernement de traiter rapidement la recommandation réitérée. S'il est élu, Kirpal serait le premier juge indien ouvertement gay.

L'interdiction indienne des relations sexuelles entre homosexuels, datant de l'époque coloniale, a été abrogée en 2018, mais les membres de la communauté indienne des lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres (LGBT) se plaignent toujours d'un manque d'acceptation et de discrimination dans la société indienne.

Le soutien de la haute cour intervient à un moment où de hauts fonctionnaires du gouvernement ont déclaré vouloir jouer un rôle plus important dans le choix des juges, une demande dont plusieurs avocats et juges disent qu'elle menace l'indépendance du pouvoir judiciaire.

Le gouvernement a récemment hésité à approuver plusieurs candidats, sans en donner la raison.