Independence Realty Trust, Inc. est une société d'investissement immobilier (REIT) auto-administrée et autogérée. La société acquiert, possède, exploite, améliore et gère des communautés d'appartements multifamiliaux sur des marchés américains autres que celui de la porte d'entrée. La société possède et exploite environ 120 immeubles d'appartements multifamiliaux qui contiennent plus de 35 526 unités sur des marchés américains hors autoroute, notamment Atlanta, Columbus, Dallas, Denver, Houston, Indianapolis, Nashville, Oklahoma City, Raleigh-Durham et Tampa. Le portefeuille de propriétés de la société est également constitué principalement de communautés d'appartements concentrées géographiquement dans le sud-est des États-Unis. Le portefeuille de la société est composé d'un certain nombre d'immeubles d'habitation situés dans les États suivants : Caroline du Nord, Géorgie, Texas, Floride, Tennessee, Ohio et Kentucky. La société possède tous ses actifs et mène toutes ses activités par l'intermédiaire d'Independence Realty Operating Partnership, LP (IROP).

Secteur Sociétés de placement immobilier résidentiel