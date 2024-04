Independent Bank Corp. est une société holding bancaire de Rockland Trust Company (la Banque). La Banque fournit une gamme de services bancaires, d'investissement et financiers, opérant avec plus de 120 succursales de détail, ainsi qu'un réseau de centres de prêts commerciaux et résidentiels, et des bureaux de gestion d'investissement principalement dans l'est du Massachusetts, le comté de Worcester, et le Rhode Island. La banque offre également une gamme complète de services bancaires mobiles, en ligne et par téléphone. Les portefeuilles de prêts commerciaux, immobiliers et autres prêts à la consommation de la Banque sont constitués de prêts accordés aux résidents et aux entreprises situés dans la zone de marché de la Banque. Ses prêts commerciaux consistent en des prêts immobiliers commerciaux, des prêts à la construction commerciale, des prêts commerciaux et industriels, et des prêts aux petites entreprises. Le portefeuille de prêts à la consommation de la Banque se compose de prêts immobiliers comprenant des prêts hypothécaires résidentiels et des prêts et lignes de crédit sur valeur domiciliaire, tous garantis par des propriétés résidentielles d'une à quatre familles, ainsi que d'autres prêts à la consommation.

Secteur Banques