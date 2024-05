Independent Bank Group, Inc. est une société holding bancaire. La société, par l'intermédiaire de sa filiale, Independent Bank, une banque agréée par l'État du Texas, exerçant ses activités sous le nom d'Independent Financial, propose une gamme de produits et de services bancaires commerciaux axés sur les relations et conçus pour répondre aux besoins des entreprises, des professionnels et des particuliers. Ses produits de prêts commerciaux comprennent des prêts immobiliers commerciaux, des prêts à la construction provisoire, des prêts commerciaux à un ensemble diversifié de petites et moyennes entreprises, et des prêts à des professionnels, y compris des cabinets médicaux. Ses produits de prêts aux particuliers comprennent des prêts hypothécaires résidentiels de premier et de second rang et des prêts à tempérament, tels que des prêts pour l'achat de voitures, de bateaux et d'autres véhicules de loisirs. Elle offre une gamme complète de produits et de services de dépôt, y compris une variété de comptes chèques et d'épargne, des cartes de débit, des services bancaires en ligne, y compris l'ouverture de comptes en ligne, des services bancaires mobiles, des relevés électroniques et des services de dépôt direct et de dépôt par courrier.

Secteur Banques