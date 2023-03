India Capital Growth Fund vend son unité Ocean Dial à AssetCo

India Capital Growth Fund Ltd - Société d'investissement cotée à Londres - Vend Ocean Dial Asset Management Ltd à AssetCo PLC. Déclare que les directeurs britanniques d'ODAM, David Cornell et Robin Sellers, se retireront après avoir facilité la transition. Ajoute que d'autres annonces seront faites après la conclusion de la transaction.

Cours actuel de l'action : 118,50 pence

Évolution sur 12 mois : +25%.

Par Jeremy Cutler, journaliste d'Alliance News

