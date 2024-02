India Capital Growth Fund Limited est une société d'investissement à capital fixe. L'objectif d'investissement de la société est de fournir une appréciation du capital à long terme en investissant dans des sociétés basées en Inde. La politique d'investissement permet à la société d'investir dans une gamme d'actions indiennes et de titres liés à des actions, principalement dans des sociétés indiennes cotées à moyenne et petite capitalisation et, dans une moindre mesure, dans des sociétés indiennes non cotées. Des investissements peuvent également être réalisés dans des sociétés indiennes cotées en bourse et dans des sociétés constituées en dehors de l'Inde qui ont des activités ou des marchés importants en Inde. La société a la possibilité d'investir dans des obligations, y compris des obligations de qualité inférieure, des obligations convertibles et d'autres types de titres. La société investit dans divers secteurs, tels que les services financiers, les matériaux, la consommation discrétionnaire, la consommation de base, l'industrie, les technologies de l'information, les soins de santé et les services de communication. Le gestionnaire d'investissement de la société est Ocean Dial Asset Management Limited.