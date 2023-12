Indian Bank est engagée dans les activités de services bancaires et financiers. Les segments de la société comprennent la trésorerie, la banque d'entreprise/de gros, la banque de détail et les autres activités bancaires. Le secteur de la trésorerie comprend l'ensemble du portefeuille d'investissement et la négociation de contrats de change et de contrats dérivés. Le secteur des services bancaires aux entreprises et des services bancaires de gros comprend les activités de prêt du groupe des comptes d'entreprise, du groupe des clients commerciaux et du groupe de résolution des actifs en difficulté. Ces activités comprennent la fourniture de prêts et de services de transaction aux entreprises et aux clients institutionnels, ainsi que les opérations hors trésorerie des bureaux à l'étranger. Le secteur de la banque de détail de la société est subdivisé en deux segments : la banque numérique et les autres services de banque de détail. Ce segment comprend les succursales de détail, qui comprennent principalement des activités de banque personnelle, y compris des activités de prêt aux entreprises clientes ayant des relations bancaires avec ces succursales. Ce segment comprend également les activités d'agence et les distributeurs automatiques de billets.

Secteur Banques