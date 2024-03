Indian Bank a annoncé que Shri Pradeep Kumar Malhotra est entré en fonction en tant qu'administrateur actionnaire de la banque le 9 mars 2024 pour une période de trois ans, du 9 mars 2024 au 8 mars 2027. Shri Pradeep Kumar Malhotra, directeur général et PDG d'IDBI Trusteeship Services Limited, nommé par LIC of India. Il possède une riche expérience de plus de trente ans dans diverses fonctions, notamment dans le marketing individuel et d'entreprise, LIC Housing Finance Limited, la stratégie juridique et d'entreprise et les fonctions d'investissement de Life Insurance Corporation of India.

Il a plus de 12 ans d'expérience dans la gestion de diverses fonctions d'investissement telles que la dette, les actions, la trésorerie et la gestion de fonds ULIP. Il a également représenté la LIC of India, sa société mère, au sein du conseil consultatif/comité d'investissement de nombreux fonds de capital-risque. Il a été secrétaire du comité d'investissement de haut niveau de LIC of India.

Il a également travaillé en tant que chef (juridique) au siège de LIC of India, supervisant diverses fonctions juridiques du géant financier. Ingénieur diplômé du Delhi College of Engineering, il est également membre de l'Insurance Institute of India. Il a atteint le niveau le plus élevé de la certification des marchés financiers du NSE (NCFM) et est également secrétaire général qualifié (niveau exécutif).

Il a participé à différents programmes de leadership de l'ISB, de l'IIM Ahmedabad et d'autres institutions de premier plan, ainsi qu'à divers séminaires organisés en Inde et à l'étranger.