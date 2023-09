Indian Energy Exchange Limited est une société basée en Inde dont l'activité consiste à fournir une plateforme d'échange automatisée pour la livraison physique d'électricité, d'énergies renouvelables et de certificats. Elle propose différents marchés commerciaux, tels que le marché de l'électricité, le marché vert et les certificats. Le marché de l'électricité comprend le marché day-ahead, le marché term ahead, le marché en temps réel et le commerce transfrontalier de l'électricité. Le marché vert comprend le marché vert à terme et le marché vert à l'avance. Le marché des certificats comprend les certificats d'énergie renouvelable et les certificats d'économie d'énergie. Ses produits comprennent le marché day-ahead, le marché green day-ahead (G-Dam), le marché term-ahead, le marché en temps réel, le marché green term ahead, le marché REC, le marché ESCERTS, le calendrier des échanges, les jours fériés de compensation, les pertes régionales hebdomadaires. Les acheteurs et les vendeurs soumettent des offres par voie électronique pendant la session du marché et la confrontation des offres se fait selon un mécanisme d'enchères fermées à double face avec un prix de compensation uniforme.

Secteur Opérateurs financiers et du marché des matières premières