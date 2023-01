Exclusif - Des sociétés pétrolières indiennes et européennes évaluent leurs offres pour les blocs de Guyane

Le pays d'Amérique du Sud souhaite développer rapidement son industrie pétrolière et recruter des développeurs pour faire contrepoids à un consortium dirigé par Exxon Mobil Corp qui contrôle actuellement toute la production. Le groupe Exxon a exposé ses plans pour installer au moins sept navires afin d'exploiter plus de 11 milliards de barils découverts à ce jour.

L'entreprise indienne ONGC Videsh, la branche d'investissement à l'étranger de l'entreprise publique Oil and Natural Gas Corp, envisage de faire une offre pour certains des 14 blocs d'exploration proposés par le pays. Le raffineur Indian Oil Corp cherche également à travailler en Guyane en collaboration avec ONGC Videsh, ont déclaré à Reuters deux personnes proches des discussions.

Le président de la Guyane, Irfaan Ali, s'est rendu ce mois-ci en Inde et a encouragé les entreprises énergétiques à participer à la vente aux enchères, étendant la même invitation aux entreprises chinoises quelques jours plus tard. La Guyane pourrait envisager d'allouer des zones directement à des partenaires stratégiques par le biais de négociations de gouvernement à gouvernement, ont déclaré des responsables.

"ONGC Videsh continue de considérer, d'évaluer et de traiter plusieurs opportunités commerciales mondiales", a déclaré un porte-parole dans un communiqué. "Pour des raisons de confidentialité et par principe, nous ne faisons pas de commentaires sur des opportunités spécifiques tant que des accords définitifs ne sont pas en place."

IOC n'a pas répondu à une demande de commentaire.

La Guyane propose trois blocs en eau profonde et 11 en eau peu profonde, chacun d'une superficie moyenne de 2 000 kilomètres carrés (722 miles carrés). L'ouverture des plis est prévue en avril à Georgetown.

Ces derniers mois, plusieurs sociétés européennes se sont également renseignées sur les conditions de la vente aux enchères pour envisager de faire une offre, ont déclaré deux autres personnes familières de la question.

Exxon envisage de faire des offres sur les blocs, a déclaré Alistair Routledge, responsable de la société pour la Guyane. "Bien sûr, nous allons l'examiner", a déclaré Routledge dans une interview à Reuters.

De nombreuses décisions concernant les offres dépendent de la clarification par la Guyane des termes d'un nouvel accord de partage de la production (PSA) qui diffère de celui signé avec le consortium Exxon pour son bloc Stabroek de 26 800 km².

LES FIRMES ATTENDENT

Les analystes et experts pétroliers disent qu'ils ne s'attendent pas à ce que le nouveau modèle de PSA respecte la date limite du 31 janvier, en raison du langage contractuel inachevé, des changements législatifs nécessaires pour refléter le nouveau cadre, et des travaux en cours pour organiser la vente aux enchères.

Le ministre des finances de Guyana, Ashni Singh, a déclaré lundi que le cycle d'octroi de licences sera ouvert jusqu'au 14 avril, et que les offres retenues seront attribuées d'ici la fin du premier semestre de l'année.

La société américaine IHSMarkit a été choisie l'année dernière comme consultant principal pour la vente aux enchères.

Afin d'attirer davantage de sociétés dans la vente aux enchères, la Guyane n'a pas restreint le nombre de blocs pour lesquels les sociétés peuvent soumissionner, mais limitera les attributions à trois par société.

Les gagnants devront soumettre des programmes de travail dans le cadre de leurs offres et présenter des garanties sur ces programmes. Si les gagnants n'ont pas rempli les programmes d'investissement comme requis, le gouvernement pourrait imposer des pénalités ou récupérer des superficies pour de futures ventes aux enchères.

"Nous voulons un roulement plus important", a déclaré le vice-président guyanais Bharrat Jagdeo en novembre. "Nous essayons ainsi de résoudre un grand nombre des problèmes que nous avons rencontrés dans d'autres régions où les gens se sont assis sur ces terres et les ont abandonnées après une longue période."

L'année dernière, Exxon, Hess Corp et la société chinoise CNOOC ont augmenté leur production et leurs exportations de pétrole grâce à leur deuxième navire de production. L'augmentation de la production a commencé juste avant l'accélération de la demande mondiale à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie et des sanctions qui en ont découlé.