Indian Oil Corporation Limited figure parmi des 1ers groupes pétroliers indiens. La CA par activité se répartit comme suit : - raffinage et distribution de produits pétroliers (94,6%) : 69,4 Mt de pétrole raffinées en 2019/20. A fin mars 2020, le groupe dispose de 10 raffineries et d'un réseau de 28 059 stations-services situées en Inde. En outre, le groupe développe une activité de transport de pétrole brut, de gaz naturel et de produits pétroliers (exploitation d'un réseau de 14 670 km d'oléoducs et de gazoducs) ; - vente de produits pétrochimiques (2,7%) : benzène, propylène, butadiène, polymères, glycols, paraxylène, acide téréphtalique purifié, Alkylbenzènes linéaires, etc. (2,1 Mt vendues en 2019/20) ; - autres (2,7%) : vente de gaz naturel, production d'énergie alternative, exploration et production de pétrole et de gaz. 94,6% du CA est réalisé en Inde.