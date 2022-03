Les États-Unis affirment qu'il n'y a pas de "ligne rouge" pour les importations de pétrole de l'Inde en provenance de Russie.

Attirée par des rabais importants suite aux sanctions occidentales contre les entités russes, l'Inde a acheté au moins 13 millions de barils de pétrole brut russe depuis que le pays a envahi l'Ukraine fin février. Ce chiffre est à comparer aux quelque 16 millions de barils pour l'ensemble de l'année dernière, selon les données compilées par Reuters.

"Les amis ne fixent pas de lignes rouges", a déclaré aux journalistes Daleep Singh, conseiller adjoint à la sécurité nationale pour l'économie internationale, ajoutant toutefois que ses partenaires d'Europe et d'Asie avaient été exhortés à réduire leur dépendance à l'égard d'un "fournisseur d'énergie peu fiable".

M. Singh s'est exprimé avant l'arrivée du ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, dans la capitale indienne pour un voyage de deux jours.

La Russie est depuis longtemps le plus grand fournisseur d'équipements de défense de l'Inde, malgré l'augmentation des achats aux États-Unis au cours de la dernière décennie. Les analystes de la défense affirment que les fournitures russes sont plus compétitives en termes de coûts et qu'elles sont vitales pour l'Inde qui doit faire face à une armée chinoise supérieure.

M. Singh a déclaré que les États-Unis étaient prêts à aider l'Inde à diversifier ses approvisionnements en énergie et en matériel de défense.

"Nous sommes prêts à aider l'Inde à diversifier ses ressources énergétiques, tout comme c'est le cas pour les ressources de défense sur une certaine période. Mais il n'existe actuellement aucune interdiction sur les importations d'énergie en provenance de Russie", a-t-il déclaré.

"Ce que nous ne voudrions pas voir, c'est une accélération rapide des importations indiennes en provenance de Russie en ce qui concerne l'énergie ou toute autre exportation qui est actuellement interdite par nous ou par d'autres aspects du régime de sanctions internationales."

Il a également déclaré que les États-Unis n'aimeraient pas voir leurs alliés aider à ressusciter le rouble, qui a plongé immédiatement après le début de la guerre mais s'est redressé ces derniers jours.

PAIEMENTS EN ROUPIE-ROUBLE

"Nous n'aimerions pas voir des mécanismes conçus pour soutenir le rouble ou pour miner le système financier basé sur le dollar, ou pour contourner nos sanctions financières", a-t-il déclaré.

Reuters a rapporté que l'Inde et la Russie tentent de mettre au point un mécanisme de paiements en roupie et en rouble afin de maintenir les échanges commerciaux entre les pays.

L'Inde et la Chine considèrent la Russie comme une nation amie et aucune des deux n'a condamné l'attaque de la Russie contre l'Ukraine. Alors que l'Inde s'est abstenue de voter les résolutions de l'ONU sur la guerre, la Chine s'est dans certains cas rangée du côté de Moscou.

Le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, a déclaré après une réunion avec Lavrov mercredi que Moscou et Pékin étaient "plus déterminés" à développer les liens bilatéraux et à stimuler la coopération. Ils ont également condamné les sanctions occidentales contre la Russie.

M. Singh a déclaré que la bonhomie croissante entre la Russie et la Chine avait des conséquences pour l'Inde.

"La Russie va être le partenaire junior dans cette relation avec la Chine. Et plus la Chine gagne en influence sur la Russie, moins cela est favorable à l'Inde", a-t-il déclaré.

Il a ajouté qu'il ne fallait pas s'attendre à ce que la Russie vienne au secours de l'Inde en cas d'escalade frontalière entre l'Inde et la Chine.