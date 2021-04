Technip Energies remporte un contrat de modernisation auprès d'Indian Oil Corporation

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe d'ingénierie et de technologies pour l'industrie énergétique Technip Energies a annoncé mercredi avoir remporté un contrat auprès d'Indian Oil Corporation Limited (IOCL) pour son projet d'expansion de la raffinerie de Barauni, dans l'est de l'Inde.

Technip Energies n'a pas communiqué les détails financiers de ce contrat qualifié de "significatif". Pour le groupe, un contrat significatif se situe entre 50 millions et 250 millions d'euros.

Ce contrat d'ingénierie, de fourniture des équipements, de construction et de mise en service (EPCC) couvre l'installation d'une nouvelle unité d'hydrocraquage (OHCU) d'une capacité de 1 million de tonnes par an (MMTPA), d'une unité de traitement de gaz (FGTU) et des infrastructures associées, a précisé Technip Energies dans un communiqué.

